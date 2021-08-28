10 лучших программ удаленного доступа в 2021 году

Получение удаленного доступа к другому компьютеру — обычная функция в настоящее время, и это небольшой подвиг. Однако при выборе лучшего программного обеспечения для удаленного управления важно учитывать множество факторов. Такие факторы, как стоимость, безопасность, передача файлов и т. д., имеют первостепенное значение. Это руководство поможет вам определить лучшее программное обеспечение для удаленного доступа в 2021 году.

Лучшее программное обеспечение для удаленного доступа в 2021 году

1. RemotePC

Одно из лучших программ удаленного доступа, используемых во всем мире, — это RemotePC с невероятной скидкой до 50% в течение первого года, которая составляет 22,12 доллара США только для 2 компьютеров. Это приложение можно использовать в личных и профессиональных целях, поскольку оно основано на облачных технологиях. Другие функции включают в себя:

Интуитивно понятное веб-приложение

Приложения, совместимые с настольными и мобильными устройствами

Функция голосового чата вместе с мгновенным обменом сообщениями.

Соответствие требованиям безопасности HIPAA и GDPR.

Цена: 29,50 долларов США в год для домашнего использования и 249,50 долларов США для коммерческого использования.

Пробная версия: 7-дневная бесплатная пробная версия.

Официальный сайт

Универсальное веб-приложение.

Планы доступны для всех групп.

Разумная цена.

Настройка требует времени и усилий.

Имеет меньше возможностей, чем у конкурентов.

2. Zoho Assist

Следующим в списке лучших программ для удаленного управления стоит Zoho Assist, опять же облачное приложение, как и его предшественник. Это программное обеспечение помогает пользователю получить доступ к различным типам устройств после установки. Он предоставляет целенаправленную удаленную помощь вместе с планами автоматического доступа, предназначенными для модернизации методов рабочего процесса. Другие функции включают в себя:

Простой в использовании интерфейс.

Интеграция безопасности для конфиденциальных данных

Доступен видеочат

Встроенные средства диагностики

2FA, SSL и 256-битное шифрование AES

Цены: Standard (8 долларов в месяц), Professional (13 долларов в месяц), Enterprise (21 доллар в месяц).

Пробная версия: 15-дневная бесплатная пробная версия.

Официальный сайт

Лучшие цены в списке

Инструменты, такие как видеочат

Мощная безопасность

Дорого

3. Splashtop

Двигаясь дальше по списку лучшего программного обеспечения для удаленного доступа, у нас есть Splashtop, который может поразить любого своими обширными функциями. Он имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс и доступен на всех четырех наиболее часто используемых платформах, таких как Mac, iOS, Windows и Android. Другие функции включают в себя:

Запись удаленного сеанса.

Возможности передачи файлов.

TLS и 256-битное шифрование AES

Интеграция с Active Directory

Цена: 60 ​​долларов в год (2 ПК), 99 долларов в год (10 ПК) и другие специализированные планы, такие как 30 долларов в год, для учителей с числом учащихся до 40 бесплатно.

Пробная версия: Да

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Совместимость практически со всеми основными устройствами

Запись удаленного сеанса

Дорогие

Не все функции доступны на разных платформах

4. Parallels Access

Если вы говорите о Parallels Access, то это одно из лучших программ для удаленного управления, поскольку оно поддерживает удаленный доступ к ПК с мобильных устройств. Но это не значит, что это приложение не позволяет подключаться к ПК. Это было разработано, чтобы позволить людям использовать удаленный доступ в пути, и, таким образом, обеспечивает расширенные функции в мобильной версии. Другие функции включают в себя:

Пользовательский интерфейс аккуратный и аккуратный.

Мобильное совместимое приложение.

Поддерживает многозадачность

Позволяет передавать файлы

Поддержка Samsung DeX и S Pen

Цена: 19 долларов за простую версию и 99 долларов за версию PRO.

Пробная версия: 7-дневная бесплатная пробная версия.

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Легко использовать

Подходит для мобильных пользователей

Не все функции по сравнению с другими

5. LogMeIn Pro

LogMeIn Pro — одна из старейших детей в своем квартале и, вероятно, одна из лучших программ удаленного доступа на рынке программного обеспечения. Он широко используется крупными предприятиями, включая Microsoft, и предлагает лучший набор инструментов, все, что может потребоваться корпоративному пользователю. Главный недостаток, с которым могут столкнуться отдельные пользователи, — это стоимость. Вот и другие особенности:

Позволяет передавать файлы.

Предоставляет 1 ТБ хранилища.

256-битное шифрование AES.

Поддержка нескольких мониторов.

Простота использования с круглосуточной поддержкой в ​​режиме реального времени.

Стоимость: 30 долларов в месяц для физических лиц, 70 долларов в месяц для 5 пользователей и 129 долларов в месяц для 10 компьютеров.

Пробная версия: 14-дневная бесплатная пробная версия.

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Предлагает лучшие функции

Облачное хранилище

Предлагает бесплатное приложение LastPass

Довольно дорого

6. Connectwise Control

Если вы ищете специализированное и лучшее программное обеспечение для удаленного управления, вам следует выбрать ConnectWise. Он предоставляет решения удаленного доступа для разных и конкретных пользователей, а также поддерживает видеоконференцсвязь. Он включает в себя несколько инструментов, которые помогают ИТ-персоналу удаленно решать проблемы. Некоторые из других функций:

Поддерживает передачу файлов

Доступен кроссплатформенный

2FA и SSL-аутентификация

Торговая площадка расширений

Цены: базовый план для одного компьютера начинается с 19 долларов, 35 долларов за 3 ПК и 45 долларов за 10 систем.

Пробная версия: Да.

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Простота установки и использования

Предлагает множество функций

Низкая производительность

Проблемы с замедлением и запаздыванием

7. TeamViewer

Первое лучшее бесплатное программное обеспечение для удаленного доступа в этом списке — Teamviewer. Хотя у этого приложения есть премиум-версия для бизнеса и профессионалов, базовая версия для частных лиц бесплатна. Эта мощная программа может помочь пользователям подключать различные устройства, такие как ПК, мобильные телефоны, сетевые машины и т. д. Другие функции включают в себя:

IoT совместимость

Доступ через мобильные устройства

Передача файлов и поддержка монитора 4K

Управление билетами ServiceCamp

Цена: от 49 долларов в месяц и выше.

Пробная версия: Да.

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Самый простой в использовании в списке

Мультиплатформенная поддержка

Бесплатная версия для индивидуальных пользователей

Планы Pro стоят дорого

Отставание наблюдается только при медленном подключении

8. Chrome Remote Desktop

Еще одно приложение, которое попадает в категорию лучших бесплатных программ для удаленного доступа, — Chrome Remote Desktop. Это приложение работает только через браузер Google Chrome и доступно на Linux, Mac, Windows и мобильных устройствах, таких как iOS и Android. Функции ограничены по сравнению с другими приложениями в этом списке, но, будучи бесплатными, это один из предпочтительных вариантов. Другие особенности:

Доступно как расширение для браузера

Кросс-платформенная поддержка

Легко настроить

С легкостью можно использовать на мобильных устройствах.

Цена: $ 0

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Бесплатное использование: для бизнеса и для личного пользования

Мультиплатформенная поддержка

Просто и удобно

Не хватает многих функций

Требуется браузер Chrome

9. Remote Desktop Manager

Продвигаясь вперед в списке лучшего программного обеспечения для удаленного доступа, у нас есть Remote Desktop Manager — профессиональное приложение для бизнеса и коммерческого использования. Одной из основных функций является то, что он поддерживает устройства Android и iOS, как никакое другое приложение, что делает ненужным использование ПК. Помимо этого, впечатляют также высококлассные функции безопасности.

Пользователи могут проводить аудит журналов

Управление паролями и брокерские операции с аккаунтами

Множественная безопасность 2FA

Стоимость: 199 долларов США в год для физических лиц и 4999,99 долларов США за бизнес-лицензию.

Пробная версия: Бесплатная 30-дневная пробная версия.

Официальный сайт

Самое безопасное удаленное приложение

Легко использовать

Дорого

10. Remote Utilities for Windows

Последняя запись в этом списке — Remote Utilities для Windows, лучшее доступное программное обеспечение для удаленного управления. Есть много функций, таких как передача файлов, запись сеанса и видеозвонки.

Поддерживает Active Directory

2FA Безопасность

Цены: пожизненные лицензии на 10 компьютеров стоят 99 долларов и выше.

Пробная версия: Да.

Официальный сайт

Доступный

Многочисленные особенности

Поддерживает только платформу Windows

Первоначальная настройка требует времени и усилий.

Бонус: Cloud Tuneup Pro

Cloud TuneUp Pro позволяет пользователям оптимизировать компьютеры, подключенные к их сети, без необходимости проводить удаленный сеанс. Это поддерживается с помощью панели управления с автоматическими функциями, которые позволяют сетевому администратору или ИТ-специалисту удаленно очищать, обслуживать и оптимизировать ПК. Вот некоторые особенности:

Оптимизируйте компьютеры в различных физических местах с вашего ПК.

Управляйте программами автозагрузки и улучшайте работу всех систем.

Устраняйте и устраняйте ошибки, восстанавливайте реестр и удаляйте избыточное программное обеспечение.

Удаляйте вредоносные программы, а также временные, нежелательные и большие файлы, освобождая при этом ценное место на диске.

Цена: 49,95 долларов США на один год.

Пробная версия: 30 дней.

Официальный сайт

Легко настроить

Панель управления понятна и лаконична

Поддерживает планирование задач

Поддерживает все версии Windows

Бесплатная пробная версия позволяет использовать только 3 устройства.

Доступно только для Windows.

Часто задаваемые вопросы

Безопасен ли удаленный рабочий стол?

Удаленный рабочий стол безопасен, поскольку доступ осуществляется только по зашифрованным каналам. Все программы удаленного доступа обеспечивают безопасность, однако некоторые приложения удаленного доступа обеспечивают лучшую безопасность, чем другие.

Как включить удаленный доступ?

Если вы используете стороннее программное обеспечение для удаленного доступа, вам не нужно включать его, так как оно будет автоматически выполнено установленным вами приложением. Однако, если вы используете функцию удаленного доступа Windows и приложение по умолчанию, вам, возможно, придется включить его.

Как сбросить удаленный доступ?

Невозможно сбросить удаленный доступ, но вы всегда можете отключить и установить новое соединение с помощью любого программного обеспечения, и это будет действовать как сброс к удаленному доступу.