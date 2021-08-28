Использование Интернета — это одновременно и благо, и проклятие. Интернет действует как полноценный ресурс для образования и развлечения для ваших детей, но есть определенный контент, который нужно держать подальше от ваших детей. Кроме того, важно знать, что ваши дети получают в Интернете и какие веб-сайты посещают чаще всего. Это поможет отслеживать весь контент, просматриваемый в вашей домашней сети, продолжая при этом свою работу. Давайте посмотрим на 10 лучших программ для родительского контроля и сохраним здоровые привычки просмотра.

10 лучших программ для родительского контроля в 2021 году

1. Qustodio

Qustodio — это полный набор программного обеспечения для родительского контроля, который содержит все инструменты и утилиты, о которых вы только можете подумать. Лучшее преимущество, которое мне нравится в нем, заключается в том, что он доступен на всех основных устройствах и ОС, таких как Windows, Android, Mac, iOS и даже Kindle и Nook. Он доступен в бесплатной версии, которая позволит родителям устанавливать графики и правила использования Интернета и блокировать неподходящий контент, например порнографию. Платная версия предлагает расширенные функции, такие как мониторинг SMS, управление приложениями и управление социальными сетями.

Функции

Обширная онлайн-панель с записями об использовании приложений, устройств и Интернета.

Установите и управляйте лимитом для устройств ваших детей.

Параметры автоматической фильтрации защищают устройства от киберугроз .

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2. OpenDNS FamilyShield

Если вы искали приложение родительской блокировки, которое блокировало бы нежелательные сайты на уровне вашего маршрутизатора, что означает, что никто, использующий ваш Интернет, не сможет получить к ним доступ, тогда OpenDNS — это то, что вам нужно. Это бесплатное приложение, которое можно запускать на компьютерах и смартфонах. Кроме того, вы можете добавить его к своему маршрутизатору, чтобы упростить и избавить от необходимости применять условия для всех устройств по отдельности. Это приложение, как известно, улучшает скорость поиска DNS у многих интернет-провайдеров.

Функции

Доступны в различных пакетах для личного и профессионального использования.

Настройки OpenDNS применяются ко всем устройствам, включая цифровые видеорегистраторы и игровые консоли .

Встроенная защита от вредоносных доменов.

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3. KidLogger

Приложение KidLogger подняло программное обеспечение родительского контроля на новый уровень, представив определенные дополнительные функции, записывающие нажатия клавиш, журналы активности и используемые приложения. Он также может хранить копии снимков экрана, сделанных пользователем, в дополнение к хранению списка посещенных веб-сайтов. Он доступен для Windows, Mac, Linux, Android и даже Blackberry. Еще одна удивительная особенность — это встроенный секретный диктофон, который может записывать онлайн-звонки.

Функции

Он информирует о наиболее часто используемых приложениях.

Он отправляет заранее запланированные отчеты по электронной почте с каждого устройства.

Это приложение ведет учет файлов и папок, которые использовались во время сеанса.

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4. Spyrix Free Keylogger

Spyrix Free Keylogger — это другой тип программного обеспечения для родительского контроля, которое позволяет вам узнать, какие приложения используют ваши дети и что они набирают. Другими словами, он записывает все нажатия клавиш, используемые для ввода в чат-приложениях, электронных письмах и других программах. Хотя это программное обеспечение использовалось многими хакерами для получения учетных данных и другой личной информации других лиц, оно не предназначалось для этого. Это было разработано не просто так, чтобы родители могли следить за действиями своих детей. Одним из ограничений этого приложения родительской блокировки является то, что бесплатная версия не позволяет вам блокировать веб-сайты, что является функцией только в премиум-версии.

Функции

Пользователи могут отслеживать все приложения, установленные на клиентском устройстве.

Специальный модуль аналитики упрощает создание отчетов.

Скриншот рабочего стола собирается без ведома пользователя.

Позволяет управлять принтером, если он подключен к той же сети.

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5. Kaspersky Safe Kids

Теперь, когда мы достигли середины этого списка лучших программ для родительского контроля, это еще не все. Следующее приложение в этом списке соответствует большинству ваших требований к родительскому контролю и называется Kaspersky Safe Kids. Он доступен для всех ваших устройств, таких как компьютеры и мобильные телефоны. Инструмент позволяет родителям вести черный список, который действует как фильтр для неприемлемого контента. Инструмент Экранное время помогает вам управлять использованием устройства, возрастными ограничениями по времени и т. д. Платная версия предлагает дополнительное GPS-отслеживание мобильного телефона ваших детей, проверять их время и взаимодействие в социальных сетях и даже получать предупреждения в реальном времени, если ваши дети посещать сайты для взрослых.

Функции

Позволяет отслеживать местоположение вашего ребенка и уровень заряда батареи.

Помогает отслеживать историю YouTube и блокировать определенные категории поисковых запросов.

Предупреждения в режиме реального времени предоставляются, если контролируемые устройства покидают безопасную зону или получают доступ к запрещенным веб-сайтам.

Чтобы посетить официальный сайт, нажмите здесь.

6. Wondershare Famisafe

Еще одно программное обеспечение для родительской блокировки, которое позволяет пользователям использовать до 30 устройств на одну учетную запись, — это Famisafe от Wondershare. Это приложение премиум-класса, которое предлагает все необходимые инструменты, чтобы уберечь ваших детей от вреда. Родители могут устанавливать ограничения по времени, блокировать неприемлемый контент, а также обнаруживать текстовые сообщения и изображения. Он также может блокировать игры, отслеживать GPS ваших детей и применять геозону.

Функции

Установите ограничение на использование приложений и даже заблокируйте определенные приложения.

Поддержка нескольких устройств до 30 устройств с годовым планом.

Обнаруживает потенциальные риски преследований, насилия и киберзапугивания.

Чтобы посетить официальный сайт, нажмите здесь.

7. Bark

Забегая вперед, у нас есть приложение для родительского контроля, которое фокусируется на приложениях социальных сетей, используемых пользователем, и отслеживает контент, которым они делятся. Это идеальный инструмент, который позволяет вам контролировать телефон вашего ребенка, фактически не касаясь устройства. Он прост в использовании и доступен для пробной версии, которая длится 7 дней. Лучше всего, то, что при удалении с отслеживаемого устройства он сообщит об этом основному владельцу учетной записи с уведомлением. Приложения для социальных сетей включают Facebook, Snapchat, Instagram и YouTube. Отслеживаемые электронные письма включают всех основных провайдеров электронной почты, таких как Gmail и Apple.

Функции

Круглосуточное обнаружение действий, которые намекают на материалы для взрослых, употребление наркотиков, секстинг и т. д.

К социальным сетям также относятся GroupMe, Pinterest и Twitter.

Избегайте ручного мониторинга устройства вашего ребенка и создайте фактор доверия.

Чтобы посетить официальный сайт, нажмите здесь.

8. Net Nanny

В большинстве семей есть няня, которая заботится о своих детях, пока они заняты на работе. Но есть кое-что, что няня не сможет контролировать, и это то, что дети делают на своих смартфонах и планшетах. Для этого вам понадобится программное обеспечение для родительского контроля, такое как Net Nanny, которое является платным, но стоит того. Вы можете блокировать определенные веб-сайты и получать отчеты и журналы о действиях на клиентских устройствах. Кроме того, вы также можете управлять временем экрана и привязать устройство вашего ребенка только на несколько ограниченных часов. Однако, похоже, в этом приложении нет возможности для мониторинга социальных сетей. Вы можете заблокировать сайты с порнографией для взрослых и даже включить отслеживание местоположения на устройствах ваших детей, чтобы знать их точное местоположение.

Функции

Блокирует порнографический контент в режиме реального времени

Отслеживает онлайн-активность устройства, а также его физическое местоположение.

Доступ к родительской панели инструментов можно получить с любого устройства в сети, имеющего подключение к Интернету.

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9. Norton Family Premier

Большое имя в семье разработчиков программного обеспечения, известной своим антивирусом, — это Norton Family Premier. Это приложение пока доступно для ОС Windows и имеет отличную панель инструментов. Еще одно преимущество — простота установки, настройки и использования. Доступный по цене и предлагающий неограниченное количество устройств, это одно из широко используемых программ родительского контроля. Пользователи могут контролировать свое устройство через мобильное или веб-приложение и применять или изменять заранее установленные правила.

Функции

Обеспечивает историю местоположений до 30 дней.

Родители могут мгновенно заблокировать детское устройство.

Уведомления по электронной почте предоставляются на родительском устройстве, если ваш ребенок посещает заблокированный сайт.

Запланируйте количество часов, которое можно провести с устройством.

Чтобы посетить официальный сайт, нажмите здесь.

10. Clean Router

Последнее программное обеспечение для родительского контроля в этом списке — это всемогущее приложение Clean Router, которое работает вместо вашего домашнего маршрутизатора и позволяет вам установить родительский контроль на каждом устройстве в вашей сети. Это приложение позволяет родителям обеспечивать безопасный поиск и планировать время в Интернете на определенных устройствах. Однако это немного дороже по сравнению с другими в этом списке.

Функции

Позволяет пользователям блокировать все связанные веб-сайты, поиск по которым выполняется по ключевому слову.

Он включает в себя 7-слойную технологию Intellifilter, которая блокирует азартные игры, наркотики, наготу и т. Д.

Пользователи могут устанавливать ограничения по времени и даже фильтровать контент на YouTube.

Чтобы посетить официальный сайт, нажмите здесь.

На этом мы завершаем список лучших программ для родительского контроля, доступных сегодня на рынке. Вы можете выбрать любое из этих программ для родительского контроля, так как все упомянутые здесь приложения для родительского контроля являются лучшими и соответствуют требованиям родителей. Хотя все приложения работают нормально, KidLogger — одно из лучших, которое действительно может помочь отслеживать и отфильтровывать нежелательные сайты, а также отслеживать все действия вашего ребенка на устройстве.