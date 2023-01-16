Наличие подходящего веб-браузера рядом с вами может существенно повлиять на то, как вы работаете в Интернете. До тех пор, пока вы не занимаетесь обработкой цифр или редактированием блокбастеров, вы, вероятно, проводите большую часть времени, прокручивая веб-страницы. Вот почему крайне важно иметь лучший браузер для Windows 10, который сможет удовлетворить все ваши потребности. Но какой именно лучший? Какой из доступных браузеров самый быстрый и безопасный? Что ж, каждая компания заявляет, что их последняя версия браузера является наиболее защищенной, но как узнать, что она предлагает то, что написано?

Что ж, чтобы сэкономить время на поиски лучшего интернет-браузера для вашего ПК. Мы составили список 10 самых быстрых браузеров для Windows 10 и 11 и ниже и оценили каждый браузер по следующим критериям:

Скорость — это самый важный фактор, который следует учитывать. Потому что, эй, кого не так легко раздражать медленной загрузкой страницы.

— это самый важный фактор, который следует учитывать. Потому что, эй, кого не так легко раздражать медленной загрузкой страницы. Навигация — возможность быстро перемещаться из одного места в другое — это потребность часа.

— возможность быстро перемещаться из одного места в другое — это потребность часа. Расширения — Кому не нужны эти дополнения, чтобы сделать просмотр более удобным и приятным? Что ж, я уверен, что верю!

— Кому не нужны эти дополнения, чтобы сделать просмотр более удобным и приятным? Что ж, я уверен, что верю! Конфиденциальность и безопасность — отличный браузер ориентирован на конфиденциальность и безопасность пользователей. Итак, возможно, вы ищете веб-браузер, который поможет свести к минимуму отслеживание вас.

— отличный браузер ориентирован на конфиденциальность и безопасность пользователей. Итак, возможно, вы ищете веб-браузер, который поможет свести к минимуму отслеживание вас. Настройка . Что ж, возможность настраивать панель инструментов, изменять тему браузера и управлять закладками — вот некоторые из важных вещей, которые должен иметь каждый хороший веб-браузер.

. Что ж, возможность настраивать панель инструментов, изменять тему браузера и управлять закладками — вот некоторые из важных вещей, которые должен иметь каждый хороший веб-браузер. Пользовательский опыт — Ну, кому не нравится чистый, интуитивно понятный и приятный для глаз интерфейс? Конечно, это может не быть важным фактором при выборе лучшего веб-браузера для Windows 10, но это имеет значение!

ТОП-10 браузеров для Windows 10 и 11

Opera — самый недооцененный браузер Brave — лучший частный браузер Google Chrome — самый любимый браузер за все время Mozilla Firefox — лучшая альтернатива Chrome Microsoft Edge — стандартный интернет-браузер Vivaldi — самый быстрый и безопасный браузер Tor — лучший анонимный браузер Chromium — лучший браузер с открытым исходным кодом Maxthon — многофункциональный безопасный браузер Comodo IceDragon — лучший браузер для загрузки

1. Opera — самый недооцененный браузер

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS и другие базовые телефоны.

Официальный сайт — www.opera.com/ru

Что ж, это один из самых недооцененных веб-браузеров, доступных на рынке. Возможно, вы помните, что Opera использовала ее на своих мобильных телефонах с поддержкой Java. Возможно, это один из старейших веб-браузеров, существующих на сегодняшний день, но в последнее время Opera получила несколько активных разработок. Будь то настраиваемые рабочие пространства, интегрированные мессенджеры, конвертер единиц измерения, инструмент для создания снимков или криптокошелек. Эти последние обновления сделали браузер намного лучше; он, безусловно, заслуживает того, чтобы быть частью этого списка самых быстрых браузеров для Windows 10 и более старых версий.

Opera позволяет прикреплять ярлыки к любимым сайтам и наиболее часто используемым настройкам для повышения эффективности

Легкий Интернет-браузер Windows 10 позволяет просматривать веб-страницы с помощью голосовых команд.

Самый безопасный браузер, который позволяет синхронизировать все ваши устройства, на которых вы его используете.

Он поставляется со встроенной функцией безопасности, которая позволяет пользователям проверять веб-сайты на наличие вредоносного контента и других инфекций.

Немного медленнее, чем другие лучшие веб-браузеры для Windows 10, но он идеально подходит для людей, которые имеют дело с медленным подключением.

2. Brave — лучший частный браузер

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Официальный сайт — brave.com.

Если вас беспокоит, кто вас отслеживает, или вы не хотите, чтобы даже ваш интернет-провайдер знал, что вы просматриваете в Интернете, выберите Brave. Он содержит все стандартные функции идеального веб-браузера, такие как интуитивно понятный интерфейс, более быстрый просмотр, многоплатформенная поддержка, частный просмотр или просмотр в режиме инкогнито, управление несколькими вкладками и многое другое. Brave предлагает пользователям гораздо больше; это дает возможность зарабатывать за просмотр. Да, вы правильно прочитали. Он стал одним из наиболее часто используемых браузеров для зарабатывания денег. Хотите знать, как? О его политике вознаграждения читайте здесь. Узнайте, как вы можете внести свой вклад в сообщество Brave и улучшить работу в Интернете.

Что отличает Brave Browser от других, так это его агрессивное отношение к рекламе, что делает его одним из самых безопасных браузеров.

Встроенный трекер рекламы и блокировщик рекламы удаляют рекламу, которая значительно ускоряет загрузку страницы. Следовательно, наслаждайтесь более быстрым просмотром!

Потребляет меньше данных по сравнению с другими интернет-браузерами для Windows.

Получайте деньги за серфинг в Интернете через Brave Browser.

Уважайте конфиденциальность пользователей, что делает его лучшим анонимным браузером для Windows 10.

Доступно меньше расширений для просмотра, чем для других популярных веб-браузеров, упомянутых здесь.

Вы обнаружите, что многие функции будут представлены только на стадии бета-тестирования.

3. Google Chrome — самый любимый браузер за все время

Поддерживаемые платформы: Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Google Chrome — единственный интернет-браузер, который быстро поднялся в рейтингах популярности, как только он был представлен в 2009 году. Это один из наиболее часто используемых браузеров всех времен, занимающий более 60% рынка. Да, вы это прочитали, верно! Он стал одним из самых популярных браузеров благодаря его быстродействию, удобному интерфейсу и элементам управления безопасностью. Он отлично работает, когда дело доходит до синхронизации ваших предпочтений и управления закладками на всех ваших устройствах.

Официальный сайт — www.google.com/chrome/

Простой интерфейс с ограниченным количеством инструментов на главной странице

Сэкономьте свое драгоценное время, загружая веб-страницы быстрее.

Полезные расширения Chrome для повышения скорости просмотра и безопасности.

Предлагает продвинутые встроенные инструменты, такие как PDF Viewer , Language Translator и другие.

Легко интегрируется с другими приложениями Google, такими как Gmail, Диск, AdSense, Google Реклама.

Использует много системной памяти.

Сравнительно меньше возможностей для настройки кнопок и меню.

4. Mozilla Firefox — лучшая альтернатива Chrome

Поддерживаемые платформы: Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Firefox — ближайшая альтернатива Google Chrome, и все из-за его универсальных и многофункциональных возможностей как для обычного просмотра, так и для интенсивных исследований. В рамках нашего тестирования Firefox требуется около 4,5 секунд для загрузки полных страниц, включая сайты с тяжелым содержанием. Его режим инкогнито считается одной из безопасных платформ просмотра. Хотя использование Firefox в течение нескольких лет снижалось, после его переосмысления с помощью инженерного проекта «Quantum» веб-браузер стал лучше для повседневного использования. Это один из наиболее часто используемых браузеров для загрузки песен и фильмов.

Официальный сайт — www.mozilla.org/ru/

Создан на основе современных технологий, которые значительно улучшили производительность, что делает его одним из самых быстрых веб-браузеров для Windows 10.

Последняя версия браузера поставляется с полезными функциями, такими как улучшенные рекомендации, улучшенное управление вкладками, новый диспетчер задач и многое другое.

Управляйте тем, чем вы делитесь в Интернете, с помощью мощного режима частного просмотра с дополнительной защитой от отслеживания. Помогает отключить отслеживание и блокировку майнинга криптовалюты в браузере.

Легкий Интернет-браузер Windows 10.

Помеченные в закладки веб-страницы найти нелегко.

Целевая страница заполнена множеством рекомендуемых ссылок и объявлений.

5. Microsoft Edge — стандартный интернет-браузер

Поддерживаемые платформы: Android, iOS, Windows и macOS.

Вы расстраиваетесь, когда вашему браузеру требуется много времени для загрузки веб-страниц? Если да, то сразу переходите на Microsoft Edge . Это, несомненно, один из лучших и самых быстрых браузеров для Windows 10. Возвращаясь к своему флагманскому веб-браузеру Internet Explorer, созданному для Windows 95, Microsoft доминировала на рынке браузеров с более чем 90% своей доли в 2003 году. Это один из самых популярных браузеров. на рынке и все благодаря его кристально чистым инструментам обеспечения конфиденциальности и множеству опций настройки. Это заметно быстро и дает точный контроль над тем, как вы просматриваете веб-сайты.

Самый легкий браузер для Windows 10.

Надежный и простой в использовании.

Edge — один из самых быстрых браузеров для Windows 10 по сравнению с другими вариантами.

Предупреждает пользователей об опасных веб-сайтах при просмотре, что делает его одним из самых безопасных браузеров для ПК с Windows.

Лучший браузер для загрузки веб-сайтов в виде приложений.

Несовместимо с компьютерами под управлением более ранних версий Windows.

Доступно меньше расширений для просмотра, чем в других популярных веб-браузерах, упомянутых здесь.

6. Vivaldi — самый быстрый и безопасный браузер

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS и Linux.

Vivaldi — новичок в номинации «Лучший веб-браузер для Windows 10», он построен на основе проекта Chromium. Vivaldi сочетает в себе лучшую комбинацию браузеров Google Chrome и Opera. Это уникально быстрый, гибкий и самый безопасный браузер, доступный на рынке. Этот лучший браузер предлагает невероятные функции управления несколькими вкладками; вы даже можете настроить каждую часть окон браузера для более персонализированной работы. Вот некоторые другие функции, которые делают его одной из лучших поисковых систем в нашем Топ-12 лучших интернет-браузеров для Windows 10.

Официальный сайт — vivaldi.com/ru/

Самый быстрый и легкий веб-браузер для Windows 10.

Vivaldi — самый настраиваемый интернет-браузер, который позволяет полностью изменять размер и внешний вид элементов пользовательского интерфейса.

Наслаждайтесь настраиваемыми сочетаниями клавиш, сочетаниями клавиш, жестами мыши и менеджером закладок.

Предлагает встроенную функцию заметок для сохранения ваших идей, имени пользователя, паролей и т. д.

Функция быстрой перемотки вперед и назад для быстрой навигации.

Чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность и безопасность своим пользователям, он поставляется с целым рядом настроек для безопасного управления вашими данными, что делает его лучшим частным браузером для Windows 10.

Занимает значительный объем памяти.

7. Tor — лучший анонимный браузер

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, iOS и Android.

Хотите более безопасно пользоваться Интернетом и защитить общую конфиденциальность? Что ж, если вы просто хотите путешествовать по Интернету, не раскрывая свою личность и полностью анонимно? Тогда лучший веб-браузер, который вы ищете, — это Tor. Несомненно, это лучшая защита от отслеживания, цензуры и слежки. Используя этот лучший анонимный браузер, вам больше не нужно беспокоиться о своей цифровой безопасности. Это различные защитные инструменты, которые полностью скрывают ваш сеанс просмотра, чтобы пользователи могли выходить в Интернет, не думая о том, что кто-то их отслеживает, просто под защитным одеялом Tor!

Официальный сайт — www.torproject.org

Интернет-браузер с открытым исходным кодом, что означает, что любой может проверить код

Лучшая поисковая система, заботящаяся о конфиденциальности. Surf Deep, Dark и даже заблокированные веб-сайты без каких-либо ограничений с этим настольным браузером.

Обеспечивает полную анонимность, позволяет скрыть ваш исходный IP-адрес.

Просматривайте не проиндексированные страницы в Яндекс, Bing и Google.

Есть браузеры для iPhone и Android.

Не рекомендуется использовать с BitTorrent или любыми другими торрент-клиентами.

Сниженная скорость полосы пропускания.

Устаревший интерфейс.

8. Chromium — лучший браузер с открытым исходным кодом

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux и Android.

Мы все понимаем, что Google Chrome является одним из самых популярных веб-браузеров среди людей, но не было бы Chrome, если бы не было Chromium. Это проект с открытым исходным кодом, который лежит в основе браузера Chrome. По внешнему виду и функциям Chromium похож на настольный браузер Chrome. Вы можете просто войти в свою учетную запись Google, синхронизировать данные, загрузить расширения и многое другое. Но все же есть некоторые отличия, которые могут помочь пользователям сделать лучший выбор. Не говоря уже о том, что Chromium не поддерживает автоматические обновления и даже не предлагает компонент проигрывателя, что может быть воспринято как серьезный недостаток для некоторых пользователей Windows.

Официальный сайт — www.chromium.org

Поскольку это проект с открытым исходным кодом, любой может свободно использовать и изменять его.

Chromium может получить доступ к расширению Chrome.

Это настольный браузер по умолчанию для многих дистрибутивов Linux.

Самый популярный веб-браузер с открытым исходным кодом и бесплатный без проприетарных кодеков.

Chromium не поддерживает Adobe Flash, как и Chrome.

Оба веб-браузера для Windows 10 имеют режим изолированной программной среды безопасности.

Однако в Chromium он отключен по умолчанию (в некоторых случаях).

9. Maxthon — многофункциональный безопасный браузер

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, iOS и Android.

Наш топ-10 самых быстрых веб-браузеров 2020 нельзя завершить, не упомянув Maxthon. Это легкий и частный интернет-браузер на Windows 10. Обладая стандартными функциями, присущими другим лучшим веб-браузерам, Maxthon также предлагает расширенный набор функций и инструментов, которые выделяют его. Больше всего пользователям нравится просмотр с разделенным экраном, Ad Hunter, настраиваемые скины, программа чтения RSS , поддержка плагинов Internet Explorer и многое другое.

Официальный сайт — ru.maxthon.com

Самый быстрый браузер для Windows 10 с множеством настраиваемых функций.

Функция перетаскивания содержимого доступна в этом самом популярном веб-браузере.

Оптимизирует ваш компьютер во время его использования.

Не сбивает пользователей с толку, показывая нерелевантную рекламу.

Лучшие веб-браузеры для доступа к веб-сайтам, которые не реагируют на Chrome или Firefox.

В некоторой степени Maxthon увеличивает скорость подключения к Интернету и загружает веб-страницы быстрее, чем другие популярные браузеры, упомянутые здесь.

Не использует много оперативной памяти и памяти.

Не устанавливает обновления автоматически.

Настроек безопасности Maxthon по умолчанию недостаточно, чтобы защитить вас от фишинговых схем и вредоносных программ.

10. Comodo IceDragon — лучший браузер для загрузки

Поддерживаемые платформы: Windows, Mac и Android.

Comodo IceDragon, который считается одной из самых быстрых и безопасных версий Firefox, является нашим последним лучшим веб-браузером в списке. Он очень мало использует системные ресурсы и помогает пользователям плавно просматривать веб-страницы, загружая веб-страницы быстрее, чем другие варианты, упомянутые здесь. Он утверждает, что является лучшим браузером для загрузки больших файлов, и мы не можем не согласиться с тем, что он работает с молниеносной скоростью. Используя Comodo IceDragon, вы также можете быть уверены в превосходной конфиденциальности и безопасности.

Официальный сайт — www.comodo.com/

Лучший частный браузер для Windows 10.

Предлагает несколько расширений для браузера.

В отличие от других настольных браузерных приложений, Comodo интегрирован с платформами социальных сетей; следовательно, вы можете мгновенно обмениваться материалами.

Предлагает переносной вариант во время установки.

Таким образом, вы можете пользоваться им на любой платформе, не устанавливая заново.