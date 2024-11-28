Замена внутреннего экрана в Huawei Mate X6 обойдется в 54 300 рублей

Компания Huawei недавно анонсировала долгожданную серию складных смартфонов Mate X6 в Китае. Новые модели уже доступны для покупки по цене от 12 999 юаней (190 000 руб.) за базовую версию.

Вместе с этим были объявлены цены на запасные части для ремонта, чтобы пользователи могли лучше понять возможные расходы на обслуживание устройства.

На официальном сайте Huawei представлены цены на различные запасные части для Mate X6 и Mate X6 Collector’s Edition.

Например, внешний экран стоит 999 юаней (14 650 руб.), компоненты внутреннего экрана — 3699 юаней (54 300 руб.), а аккумулятор — 299 юаней (4 400 руб.)

Цены на запасные части для Collector’s Edition почти такие же, за исключением внешнего экрана, который стоит 1399 юаней (20 500 руб.).