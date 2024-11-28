Дорого: Huawei официально озвучила цены на ремонт смартфонов Mate 70

Huawei раскрыла стоимость ремонта ключевых компонентов для смартфонов серии Mate 70, включая замену экранов, аккумуляторов и модулей камер. Цены зависят от модели устройства.

Для стандартного Mate 70 замена дисплея обойдется в 223 доллара, за материнскую плату клиенту придется заплатить уже 343 доллара, а батарея обходится в 27 долларов.

Модули камер производитель оценил в 43 долларов за широкоугольный и до 82 долларов за основной сенсор.

Модель Mate 70 Pro в ремонте обходится еще дороже. Так, новый дисплей обойдётся в 257 долларов, батарея и фронтальная камера стоят 27 и 37 долларов соответственно. Модули камер могут стоить до 116 долларов.

Mate 70 Pro+ имеет ещё более высокие цены: замена экрана — 339 долларов, материнская плата — 602 доллара. Стоимость камер варьируются от 50 до 123 долларов, а аккумулятор оценили в 41 доллар.

Самым дорогим, как и ожидалось, стал Mate 70 RS Ultimate Design. Материнская плата стоит от 917 до 987 долларов в зависимости от объёма памяти.

Замена экрана может обойтись в 246 или 394 доллара, а задняя керамическая крышка добавит 160 долларов. Причем все эти цены компания указала без стоимости работ.