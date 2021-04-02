Xiaomi распродала более 170 тыс. Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra за 1 минуту

Китайская компания уже запустила продажи новых смартфонов, официально представленных в конце марта.

Новинки Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra поступили в продажу 2 апреля и только за первую минуту было реализовано более 170 тыс. этих смартфонов, о чем рассказал представитель компании.

В частности, об объёмах продаж сообщил глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing).

По его словам, только за первую минуту с момента старта продаж смартфонов Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в Китае было продано на сумму 180,2 миллиона долларов в эквиваленте.

Кроме этого, компания приняла 300 тыс. заказов на смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra.

При этом отмечается, что устройств Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в наличии уже нет, а о сроках выхода новой партии информации пока нет.