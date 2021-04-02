Xiaomi распродала более 170 тыс. Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra за 1 минуту

Xiaomi распродала более 170 тыс. Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra за 1 минуту02.04.2021 21:32
Китайская компания уже запустила продажи новых смартфонов, официально представленных в конце марта.
Новинки Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra поступили в продажу 2 апреля и только за первую минуту было реализовано более 170 тыс. этих смартфонов, о чем рассказал представитель компании.
В частности, об объёмах продаж сообщил глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing).
По его словам, только за первую минуту с момента старта продаж смартфонов Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в Китае было продано на сумму 180,2 миллиона долларов в эквиваленте.
Кроме этого, компания приняла 300 тыс. заказов на смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra.
При этом отмечается, что устройств Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в наличии уже нет, а о сроках выхода новой партии информации пока нет.
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