Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro

В линейке Mi 11 будет представлено три модели, одна из которых стала флагманским камерофоном и о ней подробно «Астера» сообщала ранее, а еще одним смартфоном является Xiaomi Mi 11 Pro.

В линейке это средняя модель, у которой предлагают закругленный по краям экран OLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В этом устройстве экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus. А основная камера имеет основной модуль Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп (1/1,12″, OIS), тогда как вспомогательные датчики это 13 Мп модуль с углом обзора 123° и 8 Мп c 5-кратным оптическим и 50-кратным гибридным зумом.

Эта камера сможет вести съемку видео разрешением Full HD со скоростью 1920 к/с. Кроме этого, она может снимать в разрешении 8К со скоростью 30 к/с.

Работает новинка на базе процессора Snapdragon 888, а еще в ней заявлена улучшенная система охлаждения. Оперативная память используется LPDDR5-6400, а встроенная — UFS 3.1.

Как и у самой дорогой модели, в Xiaomi Mi 11 Pro предлагают аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки.

В нем также реализована защита по стандарту IP68, а на рынок он выйдет в черном, изумрудно-зелёном и бледно-фиолетовом цветах.

В продаже новинка на китайском рынке станет доступна со 2 апреля в трех конфигурациях, среди которых 8/128 ГБ, 8/256 Гб и 12/256 ГБ по цене 762, 810 и 870 долларов соответственно.