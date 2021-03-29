Xiaomi назвала европейскую цену на свой камерофон Mi 11 Ultra

Применение передовых технологий привело к тому что смартфоны теперь стоят свыше 1000 долларов.

Даже Xiaomi уже не выпускает флагманы по доступной цене, ведь ее флагманские аппараты на европейском рынке стоят как iPhone и даже дороже.

Так, представленный сегодня Xiaomi Mi 11 Ultra в Европе будет предлагаться по цене 1200 евро.

Причем этот аппарат будет доступен только в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В Китае такая версия оценивается в 990 долларов.

Mi 11 Ultra в Европе будет предлагаться с приставкой к названию «режиссёрская версия».

Почему аппарат получил такое название неизвестно, предположительно компания делает акцент на возможности камеры Mi 11 Ultra.