Xiaomi назвала европейскую цену на свой камерофон Mi 11 Ultra

Xiaomi назвала европейскую цену на свой камерофон Mi 11 Ultra30.03.2021 00:08
Применение передовых технологий привело к тому что смартфоны теперь стоят свыше 1000 долларов.
Даже Xiaomi уже не выпускает флагманы по доступной цене, ведь ее флагманские аппараты на европейском рынке стоят как iPhone и даже дороже.
Так, представленный сегодня Xiaomi Mi 11 Ultra в Европе будет предлагаться по цене 1200 евро.
Причем этот аппарат будет доступен только в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В Китае такая версия оценивается в 990 долларов.
Mi 11 Ultra в Европе будет предлагаться с приставкой к названию «режиссёрская версия».
Почему аппарат получил такое название неизвестно, предположительно компания делает акцент на возможности камеры Mi 11 Ultra.
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