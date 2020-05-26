Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

В основе новых ноутбуков от Redmi лежит новое поколение процессоров Ryzen от AMD.

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.

На презентации заявили, что дисплеи ноутбуков занимают 90% всей площади крышки.

Такого высокого показателя удалось достичь благодаря узким рамкам толщиной всего 3,26 мм. Разрешение экранов всех моделей составляет 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбуков лежат процессоры Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4500U. Первый является восьмиядерным, а второй шестиядерным.

Также чипы отличаются встроенной графикой. Например, в Ryzen 5 4500U будет Vega 6, а в Ryzen 7 4700U установлен графический ускоритель Vega 7.

Оперативной памяти в ноутбуках в зависимости от конфигурации 8 или 16 ГБ. SSD накопитель предложат на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбуки получили увеличенного объёма батарею. Например, 16,1-дюймовая версия на одном заряде способна проработать до 12 часов. Заряжаются новинки через порт USB Type-C.

RedmiBook на старте продаж будут доступны по специальной цене от 490 долларов, а позже стоимость повысится — от 530 долларов.