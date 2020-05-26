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Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

26.05.2020 17:25

В основе новых ноутбуков от Redmi лежит новое поколение процессоров Ryzen от AMD.
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.

На презентации заявили, что дисплеи ноутбуков занимают 90% всей площади крышки.

Такого высокого показателя удалось достичь благодаря узким рамкам толщиной всего 3,26 мм. Разрешение экранов всех моделей составляет 1920х1080 пикселей.

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

В основе ноутбуков лежат процессоры Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4500U. Первый является восьмиядерным, а второй шестиядерным.

Также чипы отличаются встроенной графикой. Например, в Ryzen 5 4500U будет Vega 6, а в Ryzen 7 4700U установлен графический ускоритель Vega 7.

Оперативной памяти в ноутбуках в зависимости от конфигурации 8 или 16 ГБ. SSD накопитель предложат на 512 ГБ или 1 ТБ.

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Ноутбуки получили увеличенного объёма батарею. Например, 16,1-дюймовая версия на одном заряде способна проработать до 12 часов. Заряжаются новинки через порт USB Type-C.

RedmiBook на старте продаж будут доступны по специальной цене от 490 долларов, а позже стоимость повысится — от 530 долларов.

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