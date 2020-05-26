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Xiaomi смартфон Redmi 10X 4G с квадрокамерой оценила в $140

26.05.2020 13:19

Компания Xiaomi сегодня провела большую презентацию, на которой были представлены новинки под брендом Redmi.
В Китае производитель показал три смартфона серии Redmi 10X, а также новую серию бюджетных телевизоров и ноутбуки.

Самым дешевым среди новых смартфонов стал Redmi 10X 4G, который от старших моделей отличается процессором.

Если в Redmi 10X и Redmi 10X Pro установили MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G, то в основе Redmi 10X 4G лежит чип MediaTek Helio G85.

Новинка уже доступна для заказа в Китае. Ее предлагают в белом, синем и зеленом цвете по цене $140 за версию 4/128 ГБ и $170 за модификацию 6/128 ГБ.

Xiaomi смартфон Redmi 10X 4G с квадрокамерой оценила в $140

Redmi 10X 4G получил 6,53-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей. В верхнем левом углу сделали отверстие под фронтальную 13 Мп камеру.

На задней панели установили большой блок, в котором находится квадрокамера и сканер отпечатка пальца.

Основная камера бюджетного смартфона получила датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп. Батарея в аппарате на 5020 мАч и ее можно зарядить через быструю 18 Вт зарядку.

Также аппарат получил 3,5-мм разъем для наушников и инфракрасный порт для управления домашней техникой.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с фирменной новой оболочкой MIUI 12.

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