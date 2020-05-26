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Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

26.05.2020 13:46

Redmi 10X и 10X Pro получили новейший процессор с 5G, причем эти аппараты способны одновременно работать с двумя 5G SIM-картами.

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro. Новинки сразу поступят в продажу с новейшей оболочкой MIUI 12.

В основе Redmi 10X и 10X Pro лежит новейший процессор MediaTek Dimensity 820. Этот чип официально был представлен пару недель назад, и сейчас это считается самым дешевых массовым процессором с поддержкой сетей пятого поколения.

В основе Dimensity 820 лежит четыре ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц и четыре Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. В качестве графической системы выступает Mali G57. В процессоре еще разместили модем 5G NR.

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Redmi 10X и 10X Pro получили 6,57-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, а это позволило под экран установить сканер отпечатка пальца.

Разрешение экрана составляет 2400х1080 точек, частота обновления 60 Гц, а частота обновления сенсора 180 Гц.

Производитель на презентации заявил, что дисплей получил большую яркость — 800 кд/м2, HDR10+ и функции DC Dimming.

В смартфоне есть USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, а в старшей версии еще установили NFC.

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Батарея в аппарат на 4520 мАч. В Redmi 10X ее можно заряжать 22,5 Вт зарядкой, тоггда как Redmi 10X Pro поддерживает 33 Вт блок питания.

На тыльной стороне смартфона размещена четверная камера с датчиками 48, 8, 8 и 5 Мп, но у Redmi 10X Pro еще добавлен 30-кратный зум.

Фронтальный модуль в смартфонах тоже отличается — в Redmi 10X он на 16 Мп, а в Pro-версии на 20 Мп.

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Как и ожидалось цены на Redmi 10X и 10X Pro оказались достаточно низкими. В Китае Redmi 10X будет предлагаться в трех версиях — 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Их стоимость составит 1599, 1799, 2099 и 2399 юаней.

В пересчете это от 16 до 24 тыс. рублей. За Redmi 10X Pro в версии 8/128 ГБ придется заплатить 2299 юаней, а за 8/256 ГБ – 2599 юаней (23 тыс. и 26 тыс. рублей соответственно).

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