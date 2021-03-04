Xiaomi представила глобальные варианты смартфонов серии Redmi Note 10

В Индии помимо Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max были представлены международные версии смартфонов.

На глобальном рынке новинки поступят в продажу под названиями Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 5G.

Международный вариант Redmi Note 10 от индийской версии ничем не отличается.

Redmi Note 10S является смартфоном, в основе которого лежит процессор MediaTek Helio G95 с минимальным объёмом 6 ГБ ОЗУ и NFC.

Эта модель еще получила четвертый датчик изображения и основную камеру на 64 Мп.

Redmi Note 10 5G оснащена обычным экраном, процессором MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G и NFC.

Международная версия Redmi Note 10 Pro является копией Redmi Note 10 Pro Max, за исключением NFC.

На глобальном рынке стоимость Redmi Note 10 Pro будет составлять от 279 до 329 долларов.

Redmi Note 10 оценили от 199 до 279 долларов, Redmi Note 10S можно будет купить по цене от 229 до 279 долларов, а Redmi Note 10 5G от 199 до 229 долларов.

Все смартфоны поступят в продажу в марте, за исключением Redmi Note 10 5G, который станет доступен для покупки в апреле.