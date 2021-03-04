Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.79 EUR/RUB: 88.94 BTC/USD: 8756.9

5 апреля : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

05.03.2021 00:56

Презентация так называемых «народных» смартфонов была организована в Индии.
Китайский производитель показал Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, а также самый простой Redmi Note 10. Первые два очень похожие смартфоны, а базовая версия уступает им по всем параметрам.

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

В основе Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max лежит процессор Snapdragon 732G с графическим ускорителем Adreno 618, причем аппараты не получили поддержку 5G.

Главной особенностью серии стал AMOLED-экран диагональю 6,67-дюйма. Стоит отметить, что такой тип дисплея впервые устанавливают в серию смартфонов Redmi.

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами
Разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 пикселей, частота обновления экрана 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя 240 Гц.

В верхней части дисплея в отверстии установили 16 Мп фронтальную камеру.
Главные отличия в Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max заключаются в основной камере. Pro версия получила основную 64 Мп камеру Samsung ISOCELL GW3.

Ее дополнили 8 Мп датчиком с широкоугольной оптикой, а также 5 Мп матрицей для съемки объектов с близкого расстояния и 2 Мп сенсором для измерения глубины сцены.

В Redmi Note 10 Pro Max набор камер аналогичный, за исключением основного датчика, которым стал 108 Мп Samsung HM2.

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами
В новинках установлена батарея на 5020 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки, которая работает через порт USB Type-C.

Также в аппаратах есть 3,5 мм разъем для наушников, слот microSD, сканер отпечатка пальца встроенный в кнопку питания, инфракрасный порт и стереодинамики.

Работают новинки под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

В Индии Redmi Note 10 Pro будет стоить:

6/64 ГБ – 220 долларов
6/128 ГБ – 235 долларов
8/128 – 260 долларов

Redmi Note 10 Pro Max оценили в

6/64 ГБ – 260 долларов
6/128 ГБ – 275 долларов
8/128 – 300 долларов

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги