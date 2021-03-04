Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

Презентация так называемых «народных» смартфонов была организована в Индии.

Китайский производитель показал Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, а также самый простой Redmi Note 10. Первые два очень похожие смартфоны, а базовая версия уступает им по всем параметрам.

В основе Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max лежит процессор Snapdragon 732G с графическим ускорителем Adreno 618, причем аппараты не получили поддержку 5G.

Главной особенностью серии стал AMOLED-экран диагональю 6,67-дюйма. Стоит отметить, что такой тип дисплея впервые устанавливают в серию смартфонов Redmi.



Разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 пикселей, частота обновления экрана 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя 240 Гц.

В верхней части дисплея в отверстии установили 16 Мп фронтальную камеру.

Главные отличия в Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max заключаются в основной камере. Pro версия получила основную 64 Мп камеру Samsung ISOCELL GW3.

Ее дополнили 8 Мп датчиком с широкоугольной оптикой, а также 5 Мп матрицей для съемки объектов с близкого расстояния и 2 Мп сенсором для измерения глубины сцены.

В Redmi Note 10 Pro Max набор камер аналогичный, за исключением основного датчика, которым стал 108 Мп Samsung HM2.



В новинках установлена батарея на 5020 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки, которая работает через порт USB Type-C.

Также в аппаратах есть 3,5 мм разъем для наушников, слот microSD, сканер отпечатка пальца встроенный в кнопку питания, инфракрасный порт и стереодинамики.

Работают новинки под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

В Индии Redmi Note 10 Pro будет стоить:

6/64 ГБ – 220 долларов

6/128 ГБ – 235 долларов

8/128 – 260 долларов

Redmi Note 10 Pro Max оценили в

6/64 ГБ – 260 долларов

6/128 ГБ – 275 долларов

8/128 – 300 долларов