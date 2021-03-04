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Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 10

05.03.2021 01:04

Redmi Note 10 в отличие от своих старших моделей отличается не только более дешевым процессором, но также камерами.
В основе базового смартфона для индийского рынка лежит процессор Snapdragon 678.

Его питание осуществляется от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, которая будет поставляться в комплекте со смартфоном.

Основная камера аппарата получила модуль на 48 Мп. Также в ней установлена 8 Мп матрица со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчик для макросъёмки.

Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 10
Экран в новинке, как и старших моделях AMOLED, но его диагональ составляет 6,43 дюйма, а разрешение Full HD+.

Частота обновления дисплея 60 Гц, а пиковая яркость 1100 кд/кв.м. Фронтальный модуль для селфи на 13 Мп.

Аппарат получил два датчика освещения, где один расположен в привычном месте – спереди, а второй разместили на задней панели. Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой питания.

Redmi Note 10 получил тип памяти — LPDDR4X и UFS 2.2. Объём оперативной памяти будет только 4 ГБ, а флеш-памяти предложат 64 или 128 ГБ.

Первый вариант оценивается в 165 долларов, а второй — в 190 долларов.

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

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