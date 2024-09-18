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Xiaomi не остается в стороне и патентует складной смартфон с трёхсегментным экраном

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Xiaomi подала патент на складной смартфон с трёхсегментным дисплеем.

Xiaomi не остается в стороне и патентует складной смартфон с трёхсегментным экраном

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) зарегистрировало патентную заявку компании Xiaomi на новый складной смартфон. Документ, датированный 3 сентября, описывает устройство с дисплеем, разделённым на три сегмента.

Xiaomi не остается в стороне и патентует складной смартфон с трёхсегментным экраном Xiaomi не остается в стороне и патентует складной смартфон с трёхсегментным экраном

Изображения в патенте показывают концепцию раскладушки с двумя шарнирами. На рендерах видно, что смартфон будет иметь корпус с плоскими гранями и тройную основную камеру с горизонтальным расположением датчиков.

Два из трёх сегментов дисплея будут складываться, как в обычных складных моделях, а третий останется снаружи.

Ранее китайская Huawei  представила складной смартфон Mate XT, который также имеет три экрана, дающие в общей сложности 10,2-дюймовый 3К-дисплей.

 

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