Xiaomi не остается в стороне и патентует складной смартфон с трёхсегментным экраном

Xiaomi подала патент на складной смартфон с трёхсегментным дисплеем.

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) зарегистрировало патентную заявку компании Xiaomi на новый складной смартфон. Документ, датированный 3 сентября, описывает устройство с дисплеем, разделённым на три сегмента.

Изображения в патенте показывают концепцию раскладушки с двумя шарнирами. На рендерах видно, что смартфон будет иметь корпус с плоскими гранями и тройную основную камеру с горизонтальным расположением датчиков.

Два из трёх сегментов дисплея будут складываться, как в обычных складных моделях, а третий останется снаружи.

Ранее китайская Huawei представила складной смартфон Mate XT, который также имеет три экрана, дающие в общей сложности 10,2-дюймовый 3К-дисплей.