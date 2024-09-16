Samsung в 2025 году выпустит раздвижной смартфон с 12,4-дюймовым экраном

Samsung, по-видимому, работает над раздвижным смартфоном с 12,4-дюймовым экраном.

Устройство может быть запущено во второй половине следующего года, что потенциально сделает его первым подобным серийным смартфоном на рынке.

На прошлой неделе HUAWEI опередила Samsung, выпустив Mate XT — первый в мире складной телефон с тремя экранами. Однако, похоже, Samsung может стать первой, кто выйдет на рынок с другим инновационным форм-фактором.

PhoneArena сообщает, что Samsung работает над раздвижным смартфоном с 12,4-дюймовым экраном в разложенном виде. Он будет намного больше существующих складных телефонов и больше Mate XT с его 10,2-дюймовым дисплеем. Также говорят, что телефон оснащен селфи-камерой под дисплеем.

Издание предположило, что устройство Samsung может быть выпущено во второй половине 2025 года.

Новости также появились после того, как LG, TECNO и OPPO продемонстрировали раскладывающиеся телефоны. OPPO продемонстрировала свою раскладывающуюся концепцию в 2021 году в то время как TECNO продемонстрировала свою собственную концепцию в прошлом году. Между тем, LG была готова фактически выпустить мобильный телефон, но 2021 году корейский производитель решил закрыть мобильное подразделение.