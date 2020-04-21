Новый смартфон на территории Китая дебютировал еще в феврале, а в прошлом месяце компания показала европейские варианты аппаратов линейки.

Между тем, глава компании поделился подробностями о продажах Xiaomi Mi 10.

В частности, общаясь с поклонниками в китайской социальной сети Лу Вейбинг (Lu Weibong) рассказал, что смартфонов Xiaomi Mi 10 купили свыше 1 млн человек только в Китае.

Многие пользователи отмечают, что Xiaomi Mi 10 получился отличным флагманом, который описывают как интересный и сбалансированный смартфон, полностью оправдывающий свою стоимость.