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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-Мп камерами представлены в Европе

27.03.2020 19:13

В Китае новые смартфоны представили еще в феврале, а сегодня Xiaomi представила их и в Европе.
Более того, на европейском рынке дебютировала и удешевленная версия флагмана, о которой более подробно сообщалось ранее.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-Мп камерами представили в Европе.

Эти флагманы ничем не отличаются в техническом плане от китайских вариантов, а друг от друга они отличаются основной камерой, аккумулятором и объёмом памяти.

К слову данные инсайдеров, о том, что Mi 10 Pro не появится на европейском рынке оказались лишь слухами. Эта модель представлена в Европе в конфигурации 8/256 ГБ по цене 999 евро.

Младшая модель появилась в исполнении 8/128 Гб по цене 799 евро.

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