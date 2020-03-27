Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе

Китайская компания провела европейскую презентацию нового смартфона Xiaomi Mi 10 Lite, который будет стоить вдвое дешевле флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro.

Последние оценили от 70 тысяч рублей, а удешевленный флагман обойдется в 349 евро или около 30 тыс. рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти, а еще предлагают вариант со 128 ГБ памяти.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 765G и модемом 5G, а ее основная камера имеет четыре модуля с главным датчиком на 48 Мп.

Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп. Экран модели имеет диагональ 6,58 дюйма и в нем встроен сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 4 160 мАч.