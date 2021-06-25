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Windows 11 станет бесплатным обновлением для пользователей Windows 10

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Вчера Microsoft официально представила Windows 11, и производитель программного обеспечения обязуется сделать ее бесплатным обновлением для пользователей Windows 10.

Подобно тому, как Windows 10 была бесплатной для пользователей Windows 7 и Windows 8, эта новая версия Windows 11 будет бесплатной для существующих пользователей Windows 10.

Все, что вам понадобится, это компьютер, отвечающий минимальным требованиям к оборудованию для Windows 11, который теперь имеет 64-разрядный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Windows 11 будет доставляться через Центр обновления Windows почти так же, как обновления Windows 10 были доступны ранее.

Windows 11 станет бесплатным обновлением для пользователей Windows 10

Windows 11 будет включать новый пользовательский интерфейс с обновленным меню «Пуск», улучшениями производительности и обновлениями для улучшения многозадачности. Он даже включает доступ к приложениям Android через магазин приложений Amazon.

Не ожидалось, что Microsoft будет взимать с людей плату за обновление до Windows 11, тем более что компания получает большую часть своего дохода от Windows за счет коммерческих и OEM-лицензий. Тем не менее это хорошая новость для потребителей устройств с Windows 10, что следующая версия Windows 11 будет доступна бесплатно.

Хотя Microsoft не сообщила точную дату выпуска, компания заявляет, что «Windows 11 будет доступна после бесплатного обновления для соответствующих ПК с Windows 10 и на новых ПК, начиная с этого праздника».

Microsoft Windows 11
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