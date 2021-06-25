Вчера Microsoft официально представила Windows 11, и производитель программного обеспечения обязуется сделать ее бесплатным обновлением для пользователей Windows 10.

Подобно тому, как Windows 10 была бесплатной для пользователей Windows 7 и Windows 8, эта новая версия Windows 11 будет бесплатной для существующих пользователей Windows 10.

Все, что вам понадобится, это компьютер, отвечающий минимальным требованиям к оборудованию для Windows 11, который теперь имеет 64-разрядный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Windows 11 будет доставляться через Центр обновления Windows почти так же, как обновления Windows 10 были доступны ранее.

Windows 11 будет включать новый пользовательский интерфейс с обновленным меню «Пуск», улучшениями производительности и обновлениями для улучшения многозадачности. Он даже включает доступ к приложениям Android через магазин приложений Amazon.

Не ожидалось, что Microsoft будет взимать с людей плату за обновление до Windows 11, тем более что компания получает большую часть своего дохода от Windows за счет коммерческих и OEM-лицензий. Тем не менее это хорошая новость для потребителей устройств с Windows 10, что следующая версия Windows 11 будет доступна бесплатно.

Хотя Microsoft не сообщила точную дату выпуска, компания заявляет, что «Windows 11 будет доступна после бесплатного обновления для соответствующих ПК с Windows 10 и на новых ПК, начиная с этого праздника».