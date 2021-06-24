Microsoft заявила, что Windows 11 будет поддерживать приложения для Android через магазин приложений Amazon. Это означает, что популярные приложения, которые люди уже используют на телефонах, будут доступны прямо на рабочем столе, в меню «Пуск» и т. д.

Но, в частности, Amazon App Store не предлагает популярные приложения Google для Android, такие, как Gmail, Карты и другие сервисы Google. По словам Джоанны Стерн из Wall Street Journal, вам нужно сначала войти в свою учетную запись Amazon, чтобы загрузить эти приложения.

Тем не менее это может иметь огромное значение для усилий Microsoft в области Windows на базе ARM, поскольку эти приложения уже разработаны для работы на мобильных процессорах.

Примечательно, что это похоже на то, как компьютеры Mac от Apple, работающие на его новом чипе M1, поддерживают приложения для iPhone и iPad. Он показывает, как мобильные приложения, которые люди используют в течение всего дня на своих телефонах, переходят на наши настольные компьютеры на обеих основных платформах, Windows 11 и macOS.

Ранее стало известно, что Microsoft представила новую операционную систему Microsoft Windows 11.