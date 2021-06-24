Microsoft представила новую операционную систему Microsoft Windows 11

Microsoft представила Windows 11 во время онлайн-мероприятия в четверг.

Объявление было сделано почти через шесть лет после появления Windows 10, которая является самой широко используемой операционной системой для ПК в мире, ее используют более 1,3 миллиарда устройств.

Windows, которая составляет более 10% доходов Microsoft, несмотря на то, что компания выросла за счет продажи облачных сервисов, стала более критичной в условиях пандемии, поскольку люди оставались дома и проводили больше времени с Windows 10 для учебы, работы и игр. Microsoft сообщила о росте доходов от Windows на потребительских ПК, но выручка Apple от Mac также выросла, и резко выросли поставки ПК с Chrome OS от Google.

Теперь Microsoft хочет продемонстрировать инновации Windows, пока рынок все еще находится в режиме роста.

Обновление: Microsoft только что анонсировала Windows 11.

Панос Панай, директор по продуктам Microsoft, охарактеризовал новую операционную систему как «Windows, которая приближает вас к тому, что вы любите».

Закругленные углы, новые обои рабочего стола и центрированное меню «Пуск» с приложениями и «рекомендованными» файлами, такими как документы Word и Excel, а также поле поиска.

«Сегодняшний день знаменует собой важную веху в истории Windows, — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. «Это начало нового поколения».

Также есть виджеты Windows — это переработанная функция, содержащая новости, погоду и другую информацию, которая была представлена ​​людям, тестирующим сборки Windows 10 за последние несколько месяцев. Функция виджетов использует искусственный интеллект, чтобы предлагать персонализированный контент, и его можно отобразить на весь экран, проведя пальцем слева направо.

Операционная система обеспечит более высокую производительность при просмотре веб-страниц в браузере Microsoft Edge, что продлит время автономной работы. По словам Паная, обновлений будет на 40% меньше.

Windows 11 будет включать «макеты привязки», которые упростят перемещение окон приложений в заранее заданные конфигурации. Новая функция «групп привязки» на панели задач — это группа приложений, которые люди использовали ранее. И когда пользователи Windows 11 повторно подключат к своим ПК дополнительные мониторы, операционная система запомнит, какие приложения использовались раньше.

По словам Панай, Microsoft также интегрирует свое приложение для повышения производительности Teams непосредственно в Windows. Это добавление появилось через несколько месяцев после того, как Microsoft начала пытаться упростить пользователям возможность быстрого начала видеозвонков через приложение Skype.

Для людей, которые используют операционную систему без клавиатуры — например, на ПК с сенсорным экраном Surface — компания упрощает регулировку размера окон приложений. Для тех, кто пользуется стилусом, компания предлагает тактильную обратную связь. Виртуальная клавиатура, которая отображается на экране, также была переработана.

Microsoft Teams, программное обеспечение компании для видеоконференцсвязи и чата, получает большое обновление, чтобы сделать его более похожим на общесистемное приложение для обмена сообщениями.

Во время презентации Microsoft представила интерфейс, который помещает чаты в отдельные окна. Часто используемые контакты отображаются в виде всплывающего окна на панели запуска. Он также получает больше функций видеоконференцсвязи и, кажется, проще сразу перейти к видеовызову, как если бы вы использовали FaceTime или Сообщения на Mac.