Windows 11 получит новое приложение Microsoft Defender

Microsoft может работать над новым приложением Microsoft Defender для Windows 11. Согласно просочившемуся снимку экрана (через @ALumia_Italia и Deskmodder.de ), приложение все еще находится в разработке, имеет ярлык «Предварительная версия Microsoft Defender» и имеет кодовое название GibraltarApp.

Неясно, как компания планирует интегрировать это приложение, но в настоящее время доступ к антивирусу Microsoft Defender можно получить только через приложение безопасности Windows. Итак, либо Microsoft намеревается отделить антивирус от приложения для обеспечения безопасности Windows, либо заменить его новым приложением под названием «Microsoft Defender».

Согласно отчету Deskmodder, это приложение Windows Presentation Foundation (WPF), которое использует XAML и WebWiew2, и не является веб-приложением.

Если софтверный гигант планирует представить приложение для своего антивируса Microsoft Defender, ему лучше иметь больше возможностей настройки и улучшенный опыт, чем у нас сейчас с помощью Windows Security.

Неясно, когда пользователи увидят это новое приложение, но говорят, что оно может появиться в следующей предварительной версии Windows 11 на Dev Channel.

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