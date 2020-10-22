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Антивирус Microsoft Defender назвали лучшим для ОС Windows 10

22.10.2020 18:38

Новое исследование показало, что Microsoft Defender — лучший антивирус для Windows 10. Microsoft Defender был выбран среди 22 антивирусных программ для конечных пользователей в период с июля по август этого года. Чтобы сохранить справедливость, эти продукты оценивались на основе их настроек по умолчанию.

Исследователи сосредоточились на том, что они описывают как «реалистичные сценарии тестирования». Кроме того, исследователи проверяют это антивирусное программное обеспечение на предмет реальных угроз. Кроме того, исследователи должны были продемонстрировать возможности этого антивирусного программного обеспечения с учетом индивидуальных компонентов и уровней защиты.

Microsoft Defender недавно объединил безопасность Microsoft 365 и безопасность Azure, Microsoft также провела ребрендинг нескольких продуктов безопасности. В прошлом году Microsoft переименовала Защитника Windows в Защитника Microsoft.

При защите от атак вредоносных программ нулевого дня, включая угрозы из Интернета и электронной почты, производительность Microsoft Defender была выше средней по отрасли. Точно так же он также прошел проверку на широко распространенные и распространенные вредоносные программы, обнаруженные в течение 4 недель.

Microsoft Defender также возглавил список лучших антивирусов для Windows 10 с точки зрения общей защиты от реальных угроз, производительности и удобства использования.

Помимо Windows, Mac и Linux, Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) для Android также доступен для загрузки через Google Play Store . Приложение обещает помочь защитить корпоративных клиентов от различных угроз кибербезопасности на Android.

Пару месяцев назад Microsoft заявила, что фильтрация веб-содержимого будет доступна вместе с антивирусом Microsoft Defender, что устраняет необходимость в дополнительном лицензировании партнеров.

Фильтрация веб-содержимого позволяет организациям отслеживать и регулировать доступ к веб-сайтам на основе их категорий содержимого.

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