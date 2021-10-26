Мы хотим помочь вам с выбором лучших платных и бесплатных антивирусных инструментов в этом руководстве. Возможно, вы уже знакомы с такими именами, как Norton, McAfee, Avira и Avast, но стоят ли они того? Что ж, мы протестировали и проверили все лучшие антивирусы 2021 года — будь то бесплатные или платные от крупнейших компаний в области кибербезопасности. Следовательно, вы можете положиться на наши рекомендации и быть уверены, что найдете лучшие в своем классе решения для защиты и защиты ваших устройств.

Лучшие антивирусы 2021 года

Systweak Antivirus

Общий рейтинг: 9,8 / 10

Ключевые особенности: защита от эксплойтов и защита USB

Поддерживаемые платформы: только Windows

Цена: 39,95 долларов США за 1 устройство / годовая подписка

antivirus.systweak.com/

Systweak Antivirus включает все необходимые инструменты, которые делают его одним из лучших антивирусных программ для Windows. Разработан с использованием передовых алгоритмов для эффективного минимизации риска в кратчайшие сроки, контроля любого ущерба и точного устранения беспорядка, вызванного кибератакой. Лучшая антивирусная утилита имеет отличную защиту в реальном времени, несколько режимов сканирования для комплексной защиты для обнаружения вредоносного контента и других ссылок для использования, а также инструменты для безопасного просмотра веб-страниц . Надежное решение для обеспечения безопасности ПК может быстро бороться с несколькими типами заражений, которые не только повреждают ваше устройство, но и значительно замедляют работу вашей системы.

Удобный интерфейс

Простая установка и использование антивирусной программы

Многослойный механизм защиты

Актуальная база данных для борьбы с существующими и новыми типами онлайн-угроз

Значительно повысить производительность системы

Способен обнаруживать и удалять ПНП

Предлагает расширение для браузера для блокировки рекламы

Полная круглосуточная техническая поддержка

60-дневная гарантия возврата денег.

Отсутствие настройки

Доступно только для Windows

Norton 360 Deluxe

Общий рейтинг: 9,5 / 10

Ключевые особенности: неограниченный доступ к VPN, менеджер паролей, безопасное облачное хранилище 10 ГБ

Поддерживаемые платформы: Windows, Mac, Android и iOS

Цена: 49,99 долларов США на один год.

Охватываемые устройства: пять устройств (независимо от платформы)

https://ru.norton.com/products/norton-360-deluxe

Norton 360 Deluxe предлагает все, что вы можете пожелать от идеального антивирусного решения. Обладая такими функциями, как диспетчер паролей, утилита резервного копирования, родительский контроль , решение VPN и онлайн-хранилище , Norton 360 предлагает три различных уровня защиты идентификаторов, а также первоклассную защиту от вредоносных программ, чтобы стать полноценным пакетом безопасности и конфиденциальности. Что делает Norton лучшим антивирусным программным обеспечением на рынке? Он всегда в курсе последних угроз вредоносного ПО. Следовательно, никакой потенциальный существующий или новый вирус не может атаковать вашу систему.

Комплексный подход к обеспечению общей защиты

Классический интерфейс с множеством настроек

Двусторонняя защита брандмауэром

Имеет фирменное расширение Safe Web для браузера

Предоставляет пользователям 50 ГБ онлайн-хранилища

Пять одновременных VPN-подключений

60-дневная гарантия удовлетворения

Полная круглосуточная техническая поддержка

Механизм сканирования вредоносных программ использует много системных ресурсов

Может дорого обойтись с дополнительными функциями

Сильное замедление во время полного сканирования

Bitdefender Antivirus Plus

Общий рейтинг: 9,5 / 10

Ключевые особенности: дополнительный VPN, защита / исправление программ-вымогателей и Safepay

Цена: 59,99 долларов в год.

Охватываемые устройства: три устройства.

https://bitdefender.ru/dlya-doma/antivirus-plus/

Bitdefender Antivirus Plus — это точное и надежное программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете, полностью наполненное ценными бонусными функциями. Bitdefender расширяет свой пакет с помощью брандмауэра, фильтра спама, диспетчера паролей, VPN, Safepay и родительского контроля . Он также предлагает защиту веб-камеры, которая просто блокирует несанкционированный доступ к вашей веб-камере и микрофону. Он даже показывает, какие приложения и программы обращаются к вашему микрофону. С Safepay пользователи могут заблокировать доступ к вашему рабочему столу и любые попытки сделать скриншоты вашего экрана. Такие необычные функции, несомненно, делают его лучшим антивирусным программным обеспечением.

Доступна 30-дневная пробная версия сборки

Расширения Anti-tracker для Chrome / Firefox

Имеет такие инструменты, как сканер безопасности Wi-Fi, защита банковских операций, измельчитель и многое другое.

Годовая подписка включает автоматические обновления в течение года.

Может повлиять на производительность

Незначительные проблемы с удалением программ-вымогателей

Kaspersky AntiVirus

Общий рейтинг: 9,3 / 10

Ключевые моменты: автоматическое сканирование, предотвращение заражения криптовалютой.

Поддерживаемые платформы: только Windows

Цена: 25,05 доллара на два года

Охватываемые устройства: пять устройств.

https://www.kaspersky.ru/antivirus

Kaspersky AntiVirus — достойный выбор для тех, кто ищет больше, чем просто отличное решение для защиты от вирусов, но не полный пакет безопасности . Вместо того, чтобы сосредотачиваться на дополнительных интересных функциях, программное обеспечение интернет-безопасности оттачивает основы полного обнаружения и защиты вредоносных программ. Он ориентирован на веб-фильтрацию, максимально быстрое удаление угроз и обнаружение вредоносного контента до того, как он атакует вашу систему, с помощью технологии интеллектуального мониторинга. Другие его версии Kaspersky Internet Security и Total Security — это расширенные и премиальные пакеты безопасности с большим количеством функций, доступные для 30-дневных пробных версий.

Простое в использовании антивирусное решение

Самый эффективный пакет безопасности

Защита от всех вирусов в режиме реального времени

Улучшенная защита от расширенных угроз

Хороший результат в нашем тесте защиты от фишинга

Отличный антивирусный движок

Полный пакет предлагает лучшее соотношение цены и качества

Avast Pro

Общий рейтинг: 9,3 / 10

Ключевые особенности: защита веб-камеры, защита загрузки, безопасный браузер.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android и iOS

Цена: 69,99 долларов США в год за 1 устройство / 89,99 долларов США в год за 10 устройств.

https://www.avast.ru/premium-security#mac

Avast Pro предлагает множество функций, которые достаточно важны, чтобы смущать конкурентов, по крайней мере, когда дело доходит до его моделей ценообразования. С Avast pro вы получаете базовую защиту от вредоносных программ с безопасным просмотром, защитой сети и мониторингом поведения . Кроме того, он также предлагает режим песочницы для тестирования подозрительных файлов и менеджер паролей . Программное обеспечение интернет-безопасности наполнено расширениями Avast, включая блокировку трекеров, защиту расширений, AdBlock и антифишинг.

Очистка диска

Общее улучшение производительности ПК

Инспектор Wi-Fi устраняет проблемы с безопасностью

Предлагает отличную защиту сети

Сканирование устройств в домашних / общественных сетях Wi-Fi на наличие уязвимостей

Содержит видеоуроки

Слабая техподдержка

Немного дороже, чем другие лучшие антивирусные программы, упомянутые здесь

McAfee Total Protection

Общий рейтинг: 9,3 / 10

Ключевые особенности: безопасный просмотр веб-страниц, менеджер паролей с VPN * и защита от кражи личных данных.

Поддерживаемые платформы: Windows, Mac, Android и iOS

Цена: $ 49,99 на 1 год

Охватываемые устройства: десять устройств.

https://www.mcafee.com/ru-ru/antivirus/mcafee-total-protection.html

McAfee Total Protection — это идеальное решение для обеспечения 100% защиты от вредоносных программ, приватного просмотра , зашифрованного хранилища, VPN и диспетчера паролей. Благодаря щиту McAfee Total Protection, пять устройств против вирусов и полная защита от программ-вымогателей . Total Protection оказывается успешной на 99% против атак вредоносного ПО нулевого дня . McAfee предоставляет пользователям широкий спектр функций от безопасного просмотра до окончательного удаления файлов, включая оптимизацию производительности ПК, диспетчер паролей и зашифрованное хранилище .

Лучшая кроссплатформенная безопасность в Интернете

Универсальный антивирус по доступной цене

Мониторинг даркнета для поиска конфиденциальной информации

Интернет-ускорение для улучшения работы в Интернете

24 * 7 поддержка клиентов

Влияет на производительность системы

* VPN включен, но продается отдельно

Intego

Общий рейтинг: 9/10

Ключевые особенности: VirusBarrier, NetBarrier, стиральная машина Mac, персональное резервное копирование

Поддерживаемые платформы: Mac и iOS

Цена: 79,99 долларов за один Mac / 120 долларов за пять компьютеров Mac.

https://www.intego.com/

Ищете наилучшую возможную защиту? Попробуйте не что иное, как Intego Mac Premium Bundle X9. Он предлагает множество предложений по безопасности, которые без проблем удовлетворяют современные потребности в безопасности . Лучшее антивирусное программное обеспечение включает в себя специальный набор модулей, включая NetUpdate (обновления определений), NetBarrier (брандмауэр), стиральную машину (поиск дубликатов файлов), ContentBarrier (родительский контроль) и общие утилиты файловой системы.

Его защита от вредоносных программ на высшем уровне

Сертифицирован для полной защиты Mac

Встроенный полнофункциональный брандмауэр

Предлагает защиту в реальном времени

Быстро сканирует файлы при доступе к ним

Антишпионское ПО / трояны / фишинг / червь / руткит

Иногда не обнаруживает вредоносные ссылки

Не поддерживает сканирование на вирусы USB

Webroot SecureAnywhere AntiVirus

Общий рейтинг: 8,8 / 10

Ключевые особенности: защита идентификаторов, защита от фишинга в реальном времени, мониторинг брандмауэра

Поддерживаемые платформы: Windows и Mac.

https://www.webroot.com/us/en/home/products/wsa-installer-download

Хотя большинство лучших антивирусных решений утверждают, что они самые легкие , только Webroot может соответствовать его требованиям — он крошечный и работает исключительно быстро. Он предлагает основные модули защиты с интеллектуальным мониторингом поведения, точным антифишингом в реальном времени, защитой от программ-вымогателей и другими дополнительными инструментами. Являясь одним из старейших антивирусных решений на рынке, Webroot заработал прочную репутацию в сфере кибербезопасности. На продукт можно легко положиться в плане безопасности устройств (как дома, так и на рабочем месте).

Быстрое / глубокое сканирование для полной защиты

Предлагает песочницу для тестирования подозрительных приложений.

Способен блокировать вредоносные ссылки

Не конфликтует с другими программами безопасности

Никаких трудоемких сканирований

Лучшее антивирусное программное обеспечение для защиты от последних краж личных данных

Недостатки в настройке

ESET NOD32 Antivirus

Общий рейтинг: 8,6 / 10

Ключевые особенности: базовая защита от хакеров, защита от фишинга, защита от программ-вымогателей.

Поддерживаемые платформы: только Windows

Цена: 16,96 долларов США за одно устройство / годовая подписка.

Охватываемые устройства: пять устройств.

https://www.esetnod32.ru/home/products/antivirus/

ESET NOD32 — фантастическая программа для обеспечения безопасности в Интернете, которая защищает ваши компьютеры от распространенных угроз без использования большого количества системных ресурсов. Его современные возможности обнаружения вредоносных программ гарантируют, что вы сможете наслаждаться играми, серфингом в Интернете, покупками в Интернете и банковскими операциями без каких-либо сбоев. Что отличает его от других ведущих антивирусных программ, так это надежная защита от вредоносных программ и фишинга. Этого достаточно, чтобы Google использовал его для обеспечения безопасности Chrome . Все функции упакованы в элегантный дизайн и имеют простой интерфейс.

Простой в использовании интерфейс

Доступное разнообразие планов

Функции защиты от спама

Тщательно проверяйте загружаемые файлы на предмет отсутствия угроз

Особенности современного обнаружения вредоносных программ

Не ест много системных ресурсов

Лучшее антивирусное программное обеспечение для базовой защиты

Нет круглосуточной техподдержки

Обновление для нескольких устройств стоит дорого

Работает только как антивирус, без дополнительных инструментов

F-Secure Antivirus Safe

Общий рейтинг: 8,6 / 10

Ключевые особенности: защита браузера и банковских операций, защита от программ-вымогателей, родительский контроль.

Поддерживаемые платформы: Windows, Mac, Android и iOS

Цена: 68,12 долларов США за три устройства в год

Охватываемые устройства: семь устройств

https://www.f-secure.com/en/home/products/anti-virus

F-Secure — одно из лучших антивирусных программ 2021 года, обладающее большим потенциалом для штурма рынка, если бы у него не было моделей высоких цен. Однако, если вас беспокоит безопасность вашего устройства, выберите F-Secure Antivirus Safe. Он предлагает достойную банковскую защиту с расширенными возможностями родительского контроля. Его настольный интерфейс содержит небольшой набор полезных инструментов, включая доступ к разделам карантина (заблокированные веб-сайты). F-Secure — это сочетание расширений браузера и технологий сетевого уровня для защиты от потенциальных веб-угроз .

Хороший пользовательский интерфейс

30-дневная бесплатная пробная версия

Быстрое сканирование

Finder, чтобы найти потерянные устройства

Такие инструменты, как фильтрация URL-адресов, банковская защита, родительский контроль и др.

Лучший мультиплатформенный антивирус 2021 года

Специальное упоминание — Microsoft Defender

Честно говоря, если вы регулярно поддерживаете цифровую гигиену — обновляйте все свое программное обеспечение, используйте диспетчер паролей, избегайте нажатия на подозрительные электронные письма / вложения, включайте многофакторную аутентификацию, проверяйте настройки конфиденциальности и безопасности во всех своих учетных записях . Вероятно, вы сможете избежать нулевых атак и других распространенных угроз с помощью Microsoft Defender, который действует как страховочная сетка для защиты. Бесплатная антивирусная программа включена по умолчанию и может покрывать базовую защиту!

Какое антивирусное программное обеспечение в 2021 году будет лучшим?

Norton 360 Deluxe — одно из лучших решений безопасности, доступных для ваших ПК, Mac, смартфонов и планшетов. Однако, если вы ищете недорогой вариант без дополнительных бесполезных функций, программное обеспечение, обеспечивающее всестороннюю защиту и простое в использовании, тогда, несомненно, переключитесь на Systweak Antivirus . Лучшая антивирусная утилита имеет отличную защиту в реальном времени, несколько режимов сканирования для комплексной защиты для обнаружения вредоносного контента и других ссылок для использования, а также инструменты для безопасного просмотра веб-страниц.

Часто задаваемые вопросы Нужен ли антивирус в 2021 году? К сожалению, ДА! Хотя все основные операционные системы предлагают достойную защиту, этого явно недостаточно. Вам нужна общая сеть безопасности с расширенными функциями, которые поддерживают надежную защиту от вредоносных программ, а также возможность блокировать кражу идентификаторов и защищать вас от новых и существующих угроз . Могу я просто использовать Защитник Windows? Что ж, если вы просто ищете базовую защиту от кибербезопасности, вы можете положиться на Защитник Windows. Это может быть достойным выбором, если вы хотите избавиться от некоторых вредоносных файлов, пытающихся проникнуть на ваш компьютер, но он не будет достаточно эффективным для защиты ваших действий при просмотре веб-страниц и от других потенциальных угроз . Заражают ли Mac вирусы? Честно говоря, Mac может не быть такой частой мишенью, как ПК с Windows, но все они имеют изрядную долю угроз. Фактически, согласно отчету, опубликованному Apple Insider, только за первый квартал 2019 года количество вредоносных программ на Mac увеличилось на колоссальные 60 процентов . Машины Mac подвергались новым типам атак, в том числе крипто-майнингу. Какое антивирусное программное обеспечение лучше всего подходит для Windows 10? После тестирования более 40 антивирусных утилит мы обнаружили, что Systweak Antivirus, за которым следуют Norton 360 и Bitdefender Antivirus Plus, предлагают первоклассную защиту с мощным набором функций для обеспечения общей защиты пользователей на нескольких устройствах. Какое антивирусное программное обеспечение для Mac лучше всего? Systweak Anti-Malware, за которым следует Intego, является одним из идеальных решений для обеспечения защиты мирового класса на компьютерах Mac. Обе антивирусные программы просты в использовании и обладают мощными возможностями для борьбы с надоедливыми вредоносными программами и вредоносными угрозами. Какое лучшее антивирусное приложение для Android? Avast зарекомендовал себя как идеальное решение для бесплатной защиты ваших смартфонов Android от всех потенциальных угроз. Кроме того, он предлагает некоторые необычные функции, такие как Anti-Theft для отслеживания и удаленной блокировки устройства (в случае кражи), очиститель нежелательной почты, инструменты безопасности Wi-Fi и другие возможности повышения производительности. Какое лучшее антивирусное приложение для iPhone? Avira - лучшее решение для обеспечения безопасности iPhone. Компания с более чем 30-летним опытом защиты нескольких устройств. Антивирусное решение предлагает бесплатную услугу VPN, чтобы ваши действия в Интернете были скрыты, а ваши данные были в полной безопасности. Сколько стоит хорошее антивирусное программное обеспечение? Типичная стоимость базового решения для защиты от вирусов для домашних компьютеров может составлять от 30 до 50 долларов . Systweak Anti-Virus доступен за 39,95 долларов США и предлагает полную защиту от вредоносных программ, рекламного ПО, шпионского ПО и других потенциальных угроз. В нем даже есть несколько инструментов, чтобы предотвратить установку нежелательных приложений в фоновом режиме, которые могут распространять инфекции. Достаточно ли хороши бесплатные антивирусные программы? Честно говоря, выбор бесплатной антивирусной программы может показаться экономичным способом защиты вашего компьютера . Но не каждый антивирус может защитить вас от широкого спектра угроз, с которыми легко справляются платные программы.

Мне нравится Не нравится

Читайте также: