Windows 11 не будет официально поддерживаться ни одним Mac на Intel

В четверг Microsoft представила Windows 11, следующее крупное обновление операционной системы для ПК.

Несмотря на то, что он имеет обновленный дизайн и даже возможность запускать эмулированные приложения для Android, не все смогут установить новую версию. Фактически, Windows 11 официально не будет поддерживаться никаким Intel Mac.

Обычно известно, что Windows работает на нескольких разных машинах, но в этом году Microsoft, похоже, решила увеличить требования к оборудованию для работы с Windows 11. Как только оно станет доступным, для обновления потребуется 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше, по крайней мере, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, видеокарта, совместимая с DirectX 12, и поддержка TPM 2.0.

TPM или Trusted Platform Module — это микросхема, встроенная в материнскую плату или микропрограмму компьютера для обеспечения целостности безопасности операционной системы, аналогично тому, что Secure Enclave делает на компьютерах Mac. Он может контролировать криптографические ключи, управление DRM и многое другое.

Проблема в том, что не на каждом компьютере есть TPM 2.0 с момента его появления в 2014 году. А когда дело доходит до настольного ПК, созданного по индивидуальному заказу, высока вероятность, что у него нет микросхемы TPM (хотя вы можете добавить к нему еще один). В другом документе Microsoft предоставляет список всех процессоров, на которых может работать Windows 11, и большинство из них были представлены после 2017 года.