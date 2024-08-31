Все модели iPhone 16 получат одинаковую производительность

Презентация iPhone 16 и других новинок Apple запланирована на 9 сентября. Чем ближе к дате дебюта, тем больше подробностей появляется о новинках.

Так, инсайдер под ником Fixed Focus поделился интересной информацией о процессорах Apple A18 и A18 Pro, которые ожидаются в новой серии iPhone 16. Судя по утечке, между базовыми и Pro-версиями смартфонов не будет значительных различий в производительности.

Оба чипа будут иметь по шесть процессорных ядер с максимальной тактовой частотой 4,05 ГГц. Главное отличие A18 Pro заключается в графическом процессоре: у него будет шесть ядер, тогда как у младшей модели — пять. В остальном, характеристики обеих версий будут схожи.

По предварительным данным, все версии iPhone 16 будут оснащены не менее 8 ГБ оперативной памяти. Часть этой памяти будет использована для работы с ИИ-функциями Apple Intelligence, которые поддерживают лишь модели iPhone 15 Pro и Pro Max.