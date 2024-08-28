Apple официально анонсировала мероприятие с презентацией iPhone 16

Apple анонсировала осеннюю презентацию, которая состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени. На мероприятии ожидается показ новых смартфонов серии iPhone 16 и других устройств.

Презентация будет транслироваться на сайте и в соцсетях компании.

Журналисты и блогеры также приглашены на офлайн-мероприятие, которое пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино.

Мероприятие будет проходить под слоганом «Настало время сияния» (It’s Glowtime), и, как предполагают авторы The Verge, основное внимание будет уделено нейросети Apple Intelligence.