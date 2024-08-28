Главная » Новости

Apple официально анонсировала мероприятие с презентацией iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Apple анонсировала осеннюю презентацию, которая состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени. На мероприятии ожидается показ новых смартфонов серии iPhone 16 и других устройств.

Apple официально анонсировала мероприятие с презентацией iPhone 16

Презентация будет транслироваться на сайте и в соцсетях компании.

Журналисты и блогеры также приглашены на офлайн-мероприятие, которое пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино.

Мероприятие будет проходить под слоганом «Настало время сияния» (It’s Glowtime), и, как предполагают авторы The Verge, основное внимание будет уделено нейросети Apple Intelligence.

Макеты четырех iPhone 16 продемонстрировали на фото

Apple снимет с продажи iPhone 15 после анонса iPhone 16 из-за ИИ

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.