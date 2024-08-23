Портал AppleInsider раскрыл характеристики камер линейки iPhone 16

Портал AppleInsider незадолго до официальной премьеры раскрыл характеристики камер линейки iPhone 16, а также продемонстрировал муляжи новых смартфонов.

Модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max сохранят 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,78 и цифровым двухкратным зумом.

Датчик, благодаря объединению пикселей, обеспечит высокую светочувствительность, но будет делать снимки в разрешении 12 Мп. Перископические камеры также останутся с пятикратным зумом и разрешением 12 Мп, апертурой f/2,8.

Ультраширокая камера в про-версиях получит разрешение 48 Мп, а еще смартфоны будут поддерживать запись видео в 3K с частотой до 120 fps и 1080p @ 240 fps с Dolby Vision.

Модели iPhone 16 и 16 Plus сохранят 48-мегапиксельные основные датчики и ультраширокую камеру с улучшенной апертурой (f/2,2) для более ярких кадров. Все новинки будут поддерживать формат JPEG-XL.

Все четыре модели получат выделенную ёмкостную кнопку камеры, расположенную на правой грани. Она будет переключать режимы съемки в зависимости от силы нажатия и, возможно, реагировать на свайпы для изменения параметров.