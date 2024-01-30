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Владельцы Samsung Galaxy S24 стали жаловаться на неправильно работающий экран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В компании уже знают о проблеме и обещают ее исправить в ближайшее время.

Недавно стало известно, что первые обладатели флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S24 столкнулись с проблемами, связанными с работой экранов, причем предварительно известно, что связано это с ошибкой в прошивке устройства.

Аналогично многим другим Android-смартфонам, флагманы Samsung позволяют переключать режим цветопередачи экрана между «Ярким» и «Натуральным».

Однако в случае с моделями серии Galaxy S24 переключение между этими режимами не приводит к видимым изменениям — изображение остается с нейтральными и естественными цветами.

Проблема заключается в том, что в режиме «Яркий» повышается не только насыщенность, но и яркость, контрастность и резкость, что особенно важно для обеспечения читаемости на улице.

Один из пользователей популярного сайта Reddit поделился своим опытом обращения в службу поддержки Samsung, где ему подтвердили наличие программной ошибки и обещали исправить ее путем обновления прошивки.

Предполагается, что обновление будет выпущено после официального старта продаж смартфонов, запланированного на 31 января.

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