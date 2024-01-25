Блогер проверил титановый Samsung Galaxy S24 Ultra на прочность

На YouTube-канале PBKreviews появилось видео, в котором Samsung Galaxy S24 Ultra был полностью разобран. Видеоблогер отметил удивительную легкость разборки и возможность ремонта этого смартфона. Особое внимание было уделено новой системе охлаждения с огромной испарительной камерой.

По конструкции, Galaxy S24 Ultra почти не отличается от предыдущей модели. Задняя крышка имеет катушку для беспроводной зарядки, антенны NFC и UWB, расположенные над аккумулятором. Чтобы достать аккумулятор, нужно снять динамик и материнскую плату с камерами.

Для замены батареи предусмотрен специальный язычок, который позволяет избежать использования растворителя. Под ним находится испарительная камера, которая, по заявлениям компании, стала на 90% больше по сравнению с Galaxy S23 Ultra.

В процессе разборки, видеоблогер нагревает и отсоединяет модуль дисплея, чтобы добраться до медной подложки, которая помогает испарительной камере отводить тепло от аккумулятора и процессора через экран.

По итогам разборки, автор видео оценил ремонтопригодность Galaxy S24 Ultra на 9 баллов из 10. Он снял 0,5 балла из-за сложности снятия дисплея и плотной компоновки внутренних компонентов, что может увеличить время замены.