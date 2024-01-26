Блогер протестировал экран Galaxy S24 Ultra и удивился его стойкости

Вместе с долгожданным выпуском смартфона Galaxy S24 Ultra, дебютировало и новое защитное стекло Gorilla Glass Armor.

Увлеченный тестер из YouTube-канала PBKreviews решил провести интригующий эксперимент, чтобы проверить, насколько прочным оказывается это стекло в сравнении с предыдущими версиями продукции от Corning.

Для тестирования были использованы кернеры разной твердости по шкале Мооса, каждый из которых был изготовлен из разных материалов, включая апатит, кварц и топаз.

Известно, что все предыдущие поколения Gorilla Glass получали видимые царапины уже при использовании кернера с индексом «6», по результатам исследования Зака Нельсона.

Однако, впечатляющий тест PBKreviews показал, что Gorilla Glass Armor поднял планку и выдерживает царапины только от кернера с индексом «8» из этого набора.

Как показано в видео, лишь едва заметные следы начинают появляться на поверхности стекла при использовании кернера «7», но они видны только при определенном угле обзора и трудно заметить через камеру.

Эти следы нельзя считать царапинами в обычном понимании. Кроме того, PBKreviews отметил невероятную прочность титановой рамки смартфона, поскольку царапины появляются только при использовании кернера «5».