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Vivo начала продажи флагманского смартфона Vivo X50 в России

24.07.2020 20:48

Российская презентация смартфонов Vivo X50 и его версии с приставкой Pro состоялась на прошлой неделе.
С 24 июля Vivo X50 появился в продаже, тогда как старшая версия поступит в продажу позднее. Vivo X50 в нашей стране оценили в 40 990 рублей.

Модель представлена в цвете «Небесно-голубой» и «Чёрное зеркало». В смартфоне установлен процессор Snapdragon 765G и аккумулятор на 4 315 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Заявлен в устройстве и модуль NFC, а в основной камере присутствуют датчики на 48, 8, 13 и 5 Мп.

Фронтальная камера получила модуль на 32 Мп. Диагональ экрана новинки составляет 6,56 дюйма, а его разрешение составляет Full HD+.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

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