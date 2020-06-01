Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo 1 июня провела презентацию новых смартфонов. В частности, были представлены первые флагманские устройства бренда в этом году.

Новая линейка Vivo X50 включает три модели, а это Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Pro+. Презентация этих смартфонов была ранее анонсирована, и тогда же в компании заявили о наличии в основной камере некой новой системы стабилизации.

Итак, основой для Vivo X50 Pro стал процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Экран имеет диагональ 6,56 дюйма и выполнен по технологии AMOLED. Частота обновления составит 90 Гц. В экране предлагается круглое отверстие для фронтальной камеры с разрешением 32 Мп.

У модели будет 8 ГБ оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти. За автономность этого аппарата ответит аккумулятор на 4 315 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт.

Что касается основной камеры, то она имеет три модуля, в камере установлен модуль Sony IMX598 с разрешением 48 Мп и диафрагмой (f/1.6), а также модуль перископ с диафрагмой (f/3.4).

В X50 Pro+ имеется 50 Мп основной датчик Samsung ISOCELL GN1 1/1,3, который сможет делать 12,5-мегапиксельные кадры в режиме binning с огромными пикселями 2,4 мкм.

Перископная камера в этом модели имеет разрешение 8 Мп, а также пятикратный оптический зум и 60-кратный цифровой зум. Следующим модулем, который есть в X50 Pro и X50 Pro+ является портретный датчик на 13 Мп и широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 120 градусов.

Последний будет использоваться и для макросъемки с расстоянием до объекта 2,5 см. Среди других особенностей камеры стоит отметить поддержку Super Night Mode и Astro Mode.

Еще стоит отметить, что в компании Vivo для основного модуля камеры смартфона создала специальную конструкцию, в которой присутствует подвес, предназначенный для поворота модуля на угол до 3 градусов вместо 1 градуса у обычных сенсоров камеры.

Возвращаясь к самой крутой версии смартфона X50 Pro+ стоит отметить наличие в нем такого же экрана, но с частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка HDR10+, а еще в дисплее имеется сканер отпечатков пальцев. Процессор в этом аппарате уже будет Snapdragon 865.

Объем ОЗУ может быть 8 или 12 ГБ, а встроенной памяти предложат 128 или 256 ГБ. Батарея установлена на 4 315 мАч, но уже с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Ну и наконец Vivo X50 это более простая версия из всей линейки смартфонов.

Она имеет почти все те же характеристики, что и про-версия, но отличается отсутствием уникальной системы стабилизации, вместо которой предлагают обычную OIS. Кроме этого, в модели нет перископического объектива с оптическим зумом, который заменили на макрообъектив с фокусировкой с расстояния 1,5 см.

Также отличием является и батарея, которая имеет емкость 4 200 мАч и поддерживает зарядку на 33 Вт. Vivo X50 поступит в продажу 6 июня в черном, розовом и синем цветах.

Самый доступный смартфон оценили в 490 долларов за вариант 8/128 ГБ, а конфигурация 8/256 ГБ обойдется в 546 долларов.

Модель Vivo X50 Pro выйдет в черном и синем цвете по цене 602 и 659 долларов за варианты 8/128 и 8/256 ГБ.

Самая дорогая версия флагманского смартфона Vivo X50 Pro+ обойдется по цене от 700 до 840 долларов в зависимости от конфигурации.