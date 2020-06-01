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Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

01.06.2020 19:25

Компания Vivo 1 июня провела презентацию новых смартфонов. В частности, были представлены первые флагманские устройства бренда в этом году. Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Новая линейка Vivo X50 включает три модели, а это Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Pro+. Презентация этих смартфонов была ранее анонсирована, и тогда же в компании заявили о наличии в основной камере некой новой системы стабилизации.

Итак, основой для Vivo X50 Pro стал процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Экран имеет диагональ 6,56 дюйма и выполнен по технологии AMOLED. Частота обновления составит 90 Гц. В экране предлагается круглое отверстие для фронтальной камеры с разрешением 32 Мп.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

У модели будет 8 ГБ оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти. За автономность этого аппарата ответит аккумулятор на 4 315 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт.

Что касается основной камеры, то она имеет три модуля, в камере установлен модуль Sony IMX598 с разрешением 48 Мп и диафрагмой (f/1.6), а также модуль перископ с диафрагмой (f/3.4).

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

В X50 Pro+ имеется 50 Мп основной датчик Samsung ISOCELL GN1 1/1,3, который сможет делать 12,5-мегапиксельные кадры в режиме binning с огромными пикселями 2,4 мкм.

Перископная камера в этом модели имеет разрешение 8 Мп, а также пятикратный оптический зум и 60-кратный цифровой зум. Следующим модулем, который есть в X50 Pro и X50 Pro+ является портретный датчик на 13 Мп и широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 120 градусов.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Последний будет использоваться и для макросъемки с расстоянием до объекта 2,5 см. Среди других особенностей камеры стоит отметить поддержку Super Night Mode и Astro Mode.

Еще стоит отметить, что в компании Vivo для основного модуля камеры смартфона создала специальную конструкцию, в которой присутствует подвес, предназначенный для поворота модуля на угол до 3 градусов вместо 1 градуса у обычных сенсоров камеры.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Возвращаясь к самой крутой версии смартфона X50 Pro+ стоит отметить наличие в нем такого же экрана, но с частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка HDR10+, а еще в дисплее имеется сканер отпечатков пальцев. Процессор в этом аппарате уже будет Snapdragon 865.

Объем ОЗУ может быть 8 или 12 ГБ, а встроенной памяти предложат 128 или 256 ГБ. Батарея установлена на 4 315 мАч, но уже с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Ну и наконец Vivo X50 это более простая версия из всей линейки смартфонов.

Она имеет почти все те же характеристики, что и про-версия, но отличается отсутствием уникальной системы стабилизации, вместо которой предлагают обычную OIS. Кроме этого, в модели нет перископического объектива с оптическим зумом, который заменили на макрообъектив с фокусировкой с расстояния 1,5 см.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Также отличием является и батарея, которая имеет емкость 4 200 мАч и поддерживает зарядку на 33 Вт. Vivo X50 поступит в продажу 6 июня в черном, розовом и синем цветах.

Самый доступный смартфон оценили в 490 долларов за вариант 8/128 ГБ, а конфигурация 8/256 ГБ обойдется в 546 долларов.

Модель Vivo X50 Pro выйдет в черном и синем цвете по цене 602 и 659 долларов за варианты 8/128 и 8/256 ГБ.

Самая дорогая версия флагманского смартфона Vivo X50 Pro+ обойдется по цене от 700 до 840 долларов в зависимости от конфигурации.

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

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