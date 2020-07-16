Vivo X50 Pro с 60-кратным зумом стал доступен для заказа в России

Новая линейка смартфонов от компании Vivo дебютировала в начале прошлого месяца.

В ней представлены три смартфона, но в России будут продавать два и это Vivo X50 и X50 Pro. Эти новинки выгодно отличаются от других моделей своим дизайном, мощной камерой и наличием OLED-экранов.

Более подробно о смартфонах издание «Астера» рассказывало во время презентации.

В нашей стране Vivo X50 Pro будет представлен только в цвете «Серая сталь», тогда как обычный Vivo X50 предложат в цвете «Черное зеркало» и «Небесно-голубой».

Сейчас новинки доступны для заказа, а полноценные продажи стартуют только 24 июля.

Во время предварительных заказов россияне смогут получить подарок в виде беспроводных наушников Vivo TWS Neo, которые на рынке отдельно оценены почти в 10 тыс. рублей.

Vivo X50 оценили в 44 900 рублей и его живые продажи начнутся 24 июля. Старшая версия получила ценник 64 990 рублей и появится в магазинах только с 31 июля.