В сети показали насколько легко отремонтировать смартфон Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip это второй раскладной смартфон корейской компании, который уже представлен на рынке.

Как ранее сообщалось, аппарат пользуется очень большим спросом несмотря на свою высокую цену.

Samsung Galaxy Z Flip с 14 февраля поступил в продажу на мировом рынке, и этот смартфон уже успели разобрать и ознакомится с его начинкой.

На YouTube канале PBKreviews опубликован ролик с полной разборкой смартфона.

Как оказалось, аппарат можно без труда разобрать и заменить в нем компоненты.

Самое сложное это заменить дисплей, ведь для этого требуется полностью разбирать смартфон.

Но в отличие от Motorola RAZR, которую недавно разобрали iFixit, «ракладушка» Galaxy Z Flip будет ремонтироваться проще.

