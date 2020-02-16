В сети показали насколько легко отремонтировать смартфон Samsung Galaxy Z Flip

В сети показали насколько легко отремонтировать смартфон Samsung Galaxy Z Flip16.02.2020 21:36
Samsung Galaxy Z Flip это второй раскладной смартфон корейской компании, который уже представлен на рынке.
Как ранее сообщалось, аппарат пользуется очень большим спросом несмотря на свою высокую цену.
Samsung Galaxy Z Flip с 14 февраля поступил в продажу на мировом рынке, и этот смартфон уже успели разобрать и ознакомится с его начинкой.
На YouTube канале PBKreviews опубликован ролик с полной разборкой смартфона.
Как оказалось, аппарат можно без труда разобрать и заменить в нем компоненты.
Самое сложное это заменить дисплей, ведь для этого требуется полностью разбирать смартфон.
Но в отличие от Motorola RAZR, которую недавно разобрали iFixit, «ракладушка» Galaxy Z Flip будет ремонтироваться проще.
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