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iFixit разобрали «раскладушку» Motorola RAZR

13.02.2020 21:14

iFixit разобрали еще один смартфон, и в этот раз у них на столе оказалась имиджевая раскладушка Motorola RAZR (2019) с гибким экраном.
Как и ожидалось, смартфон очень сложно разбирается. В нем большое количество шлейфов, которые очень легко повредить при разборке.

К тому же в аппарате используется огромное количество клея. В iFixit отметили, что Motorola RAZR один самых сложных аппаратов последних лет.

В целом в смартфоне можно поменять гибкий экран, и за эту процедуру в официальном сервисном центре придется потратить 299 долларов. Впрочем, в iFixit очень сильно удивились такой цене учитывая сложность разборки смартфона.

Специалисты iFixit присвоили раскладному смартфону всего 1 бал из 10 возможных, а также отметили что в домашних условиях аппарат невозможно отремонтировать.

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