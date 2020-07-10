В Сети показали, как будет выглядеть коробка нового iPhone 12

В Сети показали, как будет выглядеть коробка нового iPhone 1210.07.2020 16:47
Недавно сообщалось, что в комплекте с новыми iPhone 12 больше не будут поставлять зарядку и наушники.
В связи с этим изменится упаковка смартфона, в которой будет находиться сам аппарат и фирменный кабель.
Коробку смартфона показали на изображениях, созданных блогером EverythingApplePro совместно с инсайдером Макс Вайнбах.
Напомним, что отсутствие блока зарядки и наушников позволит снизить стоимость смартфонов, но при этом, как сообщалось накануне, устройства все равно подорожают на 50 долларов из-за использования более дорогих технологий.
Между тем, появились данные, что от зарядки и наушников откажутся не только во флагманах, но и даже в дешевом iPhone SE 2020.
Samsung может отказаться от зарядки в комплекте со смартфонами
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