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В Сети показали, как будет выглядеть коробка нового iPhone 12

10.07.2020 16:47

Недавно сообщалось, что в комплекте с новыми iPhone 12 больше не будут поставлять зарядку и наушники. В Сети показали, как будет выглядеть коробка нового iPhone 12
В связи с этим изменится упаковка смартфона, в которой будет находиться сам аппарат и фирменный кабель.

Коробку смартфона показали на изображениях, созданных блогером EverythingApplePro совместно с инсайдером Макс Вайнбах.

Напомним, что отсутствие блока зарядки и наушников позволит снизить стоимость смартфонов, но при этом, как сообщалось накануне, устройства все равно подорожают на 50 долларов из-за использования более дорогих технологий.

Между тем, появились данные, что от зарядки и наушников откажутся не только во флагманах, но и даже в дешевом iPhone SE 2020.

Samsung может отказаться от зарядки в комплекте со смартфонами

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