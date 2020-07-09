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Samsung может отказаться от зарядки в комплекте со смартфонами

09.07.2020 13:43

Недавно стало известно, что компания Apple намерена отказаться от зарядки и наушников в комплектациях новых флагманов.
Позднее это подтвердилось и тем, что компания организовала опрос по этому поводу среди своих поклонников.

Но, как оказалось, Apple не единственная компания, которая задумалась над этим. Как сообщил зарубежный источник, Samsung тоже может отказаться от зарядки в комплекте со своими смартфонами.

Пока в руководстве бренда рассматривают такую возможность и если решение будет принято, то первые смартфоны компании без зарядного устройства появится в следующем году.

В первую очередь комплектация станет беднее у топовых смартфонов, тогда как более бюджетные модели до последнего будут комплектоваться зарядками.

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