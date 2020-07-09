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iPhone 12 обойдется на 50 долларов дороже предшественника

09.07.2020 13:30

Об этом заявил известный аналитики Джефф Пу, который рассказал, во сколько обойдутся новые iPhone 12 покупателям.
По информации источника, даже с учетом того, что в комплекте со смартфонами не будет наушников и зарядки, их стоимость будет выше.

Если верить обнародованным данным, то iPhone 12 обойдется на 50 долларов дороже предшественника. Так, самый доступный аппарат iPhone 12 оценят в 759 долларов, а 12 Max обойдется в 849 долларов.

При этом аналитик не уверен, распространится ли это на 12 Pro и 12 Pro Max, но он предполагает, что возможно их стоимость окажется на прошлогоднем уровне, а если быть точнее, то они могут получить ценники 999 и 1099 долларов.

Стоит отметить, что себестоимость новых моделей смартфонов американской компании вырастет за счет использования OLED-экранов и появления технологии 5G.

В связи с этим производитель может отказаться от зарядного устройства и наушников в комплекте, чтобы сделать аппараты дешевле.

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

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