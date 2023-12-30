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В сети найдены данные о стоимости новых смартфонов Galaxy S24 от Samsung

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано

Компания Samsung делает большие ставки на свою флагманскую серию Galaxy S24, поэтому заранее предусматривает достаточное количество запасов устройств, если верить инсайдерам.

Впрочем, информация кажется правдивой, ведь ранее были данные о том, что производитель решил использовать устаревшие комплектующие в доступных моделях серии, вместо передовых. Это, как сообщалось ранее, позволит удержать стоимость бюджетных флагманов, несмотря на выход нового поколения.

Теперь же инсайдеры говорят о возможном снижении цен на новые модели, но не совсем понятно, насколько они окажутся ниже, либо речь идет о стоимости на уровне текущих флагманов, только с нововведениями в гаджетах.

Между тем уже есть информация и о стоимости новинок на европейском рынке. Так, Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут дешевле по сравнению с предыдущими моделями, а Galaxy S24 Ultra может немного подорожать.

Возможно, это и есть обсуждаемое снижение цен. Следует отметить, что эти цены относятся к Европе и могут зависеть от курса евро, в то время как цены для США могут остаться на прежнем уровне.

 

Инсайдер нашел официальные характеристики серии смартфонов Samsung Galaxy S24

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