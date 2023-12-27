Samsung ограничит производительность дешевых версий флагмана Galaxy S24

Все смартфоны линейки кроме Galaxy S24 с объемом памяти 128 ГБ будут использовать хранилище UFS 4.0. Однако появились слухи о том, что базовая модель Galaxy S24 все же будет оснащена хранилищем UFS 3.1.

Уже известно, что серия Galaxy S24 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-го поколения или внутреннем процессоре Exynos 2400, в зависимости от региона. Однако модель Galaxy S24 с объемом памяти 128 ГБ может быть немного менее производительной по сравнению с остальными моделями.

Известный корейский информатор yeux1122 узнал, что модель Galaxy S24 с объемом памяти 128 ГБ будет использовать хранилище UFS 3.1, тогда как все остальные модели будут оснащены более современной технологией UFS 4.0.

Предположительно, это мера снижения затрат, так как есть данные, что Samsung сосредоточилась на контроле затрат, а не на повышении цен на предстоящие телефоны.

В настоящее время наличие UFS 3.1 не является решающим фактором, и большинство пользователей не ощутит разницы.

Предполагается, что все стандартные модели Galaxy S24 будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти, в то время как модели Plus и Ultra получат 12 ГБ оперативной памяти. Однако есть небольшая вероятность, что некоторые базовые модели также могут получить 12 ГБ оперативной памяти в определенных регионах.

Официальный дебют смартфонов линейки ожидается 17 января.