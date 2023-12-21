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Инсайдер нашел официальные характеристики серии смартфонов Samsung Galaxy S24

Автор На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

Известный информатор Evan Blass опубликовал в Twitter официальный слайд из презентации Samsung, в котором перечислены характеристики неанонсированных флагманских смартфонов Galaxy S24.

Согласно утечке, Galaxy S24 будет иметь 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и яркостью до 2600 нит. Galaxy S24+ получит 6,7-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением QHD+ и такой же яркостью.

Galaxy S24 Ultra отличается только диагональю экрана: 6,8 дюйма против 6,7 дюйма. Все три модели оснащены высококачественными камерами и поддерживают запись видео в разрешении до 8К.

Они также имеют разные варианты оперативной памяти и встроенной памяти, а также работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Анонс Galaxy S24 запланирован на 17 января 2024 года.

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