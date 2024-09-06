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В сеть слили ключевые характеристики складных Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2

Автор На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

В прошлом месяце компания Tecno анонсировала свои новые складные телефоны Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2, опубликовав тизеры.

В сеть слили ключевые характеристики складных Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2

Позже в сети появились фотографии новинок, а вместе с тем и сообщение о дате выхода в Гане, запланированной на 8 сентября.

Теперь же источник раскрыл все характеристики устройств еще до официальной презентации, которая, вероятно, состоится в ближайшее время.

Так, Phantom V Fold 2 будет иметь 6,45-дюймовый экран-крышку и 7,85-дюймовый внутренний складной дисплей. Оба экрана будут AMOLED и поддерживать LTPO с частотой 120 Гц.

На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера, а на задней — основной модуль с тремя 50-мегапиксельными камерами: основной, сверхширокоугольной и портретной. Устройство будет поддерживать функции искусственного интеллекта, такие как двустороннее преобразование и сводка сообщений. Также предусмотрена поддержка стилуса Phantom V Pen для заметок и рисования.

Под капотом будет 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5750 мАч станет одним из самых крупных среди складных телефонов, поддерживая проводную зарядку мощностью 70 Вт и беспроводную на 15 Вт. В разложенном состоянии устройство будет иметь толщину 5,8 мм и будет доступно в карстово-зеленом и рябовато-синем цветах.

В сеть слили ключевые характеристики складных Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2

Что касается Phantom V Flip 2, то его оснастят 6,9-дюймовым складным экраном LTPO с частотой 120 Гц и внешним дисплеем размером 3,64 дюйма. Этот внешний экран будет поддерживать мини-игры и полноразмерную клавиатуру, а также будет защищён стеклом Gorilla Glass Victus.

На фронтальной панели будет 32-мегапиксельная камера, а на задней — 50-мегапиксельная основная и 50-мегапиксельная сверхширокая камеры. Также устройство предложит функции фотосъемки с использованием искусственного интеллекта, такие как «ластик» и портреты.

Ожидается, что Phantom V Flip 2 будет работать на чипе Dimensity 8050 и получит аккумулятор на 4750 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт. Он будет доступен в зеленом и сером цветах.

В сеть слили ключевые характеристики складных Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2

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Названа предварительная стоимость складных Tecno Phantom V Flip 2 и V Fold 2

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