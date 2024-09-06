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Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на «живых» фото

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Tecno готовится представить свои новые складные модели Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2. Недавно портал SpillSomeBeans распространил фотографии, на которых запечатлены новинки.

Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото

Phantom V Flip 2 получил заметные изменения, включая увеличенный дисплей по сравнению с предыдущей моделью. На внутреннем экране видны симметричные рамки, а сверху располагается вырез для селфи-камеры. Устройство поддерживает две SIM-карты, имеет 256 ГБ встроенной памяти и номер модели AE11, зарегистрированный с чипсетом Dimensity 8050.

Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото

Phantom V Fold 2, представленный под номером AE10, также замечен на Geekbench с чипсетом Dimensity 9000+. У него есть вырезы для селфи-камер как на внешнем, так и на внутреннем экранах. Задняя панель включает тройную камеру, среди которой основной объектив на 50 Мп и телеобъектив.

Ожидается, что оба устройства поступят в продажу в Гане уже 8 сентября. Цены составят 632 доллара (58 500 руб.) за Phantom V Flip 2 и 1065 долларов (95 500 руб.) за Phantom V Fold 2.

Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото Складные Tecno Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2 показали на "живых" фото

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