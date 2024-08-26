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Названа предварительная стоимость складных Tecno Phantom V Flip 2 и V Fold 2

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Незадолго до премьеры складных смартфонов Tecno Phantom V Flip 2 и V Fold 2 они появились на сайте одного из африканских ритейлеров.

Названа предварительная стоимость складных Tecno Phantom V Flip 2 и V Fold 2

Согласно инсайдерским данным, вертикальная раскладушка Tecno Phantom V Flip 2 с памятью 8/256 ГБ будет стоить $632, а Tecno Phantom V Fold 2 с конфигурацией 12/256 ГБ — $1065. Цены указаны для Ганы, где уже открыт предзаказ на оба устройства.

Ожидается, что обе новинки поступят в продажу не раньше 25 августа, однако производитель пока не объявил официальную дату их премьеры.

Характеристики Tecno Phantom V Flip 2 пока неизвестны, в то время как Tecno Phantom V Fold 2 уже обсуждался в инсайдерских отчетах.

Будущий складной смартфон TECNO Phantom V Fold 2 был замечен в базе данных компании Google Play Console.

Выяснилось, что он получит гибкий дисплей диагональю неизвестного размера с разрешением 2000×2296 пикселей. Ведомство TÜV Rheinland раскрыло, что емкость двух аккумуляторов Fold 2 составит 5610 мАч.

Подтверждены 12 ГБ ОЗУ и работа на базе процессора MediaTek Dimensity 9000+. Смартфон будет работать под управлением Android 14.

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