В Россию привезут складной Honor Magic V3, его цена составит 200 000 рублей

Honor Magic V3 получил звание самого тонкого складного устройства в мире, которое к тому же установило своеобразный мировой рекорд.

Новинка будет представлена и на российском рынке, правда в продаже в нашей стране он появится через месяц. Появление смартфона уже анонсировали некоторые продавцы, сообщив, что его стоимость составит 200 000 рублей.

Первые покупатели смогут получить устройство дешевле за счет скидок и акций на старте продаж. Напомним, что модель дебютировала на выставке IFA в Берлине, а позже был объявлен глобальный запуск.

На мировом рынке продажи Honor Magic V3 запланированы на первое октября, а его стоимость составит 1999 евро или 206 600 рублей.