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В Россию привезут складной Honor Magic V3, его цена составит 200 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Honor Magic V3 получил звание самого тонкого складного устройства в мире, которое к тому же установило своеобразный мировой рекорд. 

В Россию привезут складной Honor Magic V3, его цена составит 200 000 рублей

Новинка будет представлена и на российском рынке, правда в продаже в нашей стране он появится через месяц. Появление смартфона уже анонсировали некоторые продавцы, сообщив, что его стоимость составит 200 000 рублей.

Первые покупатели смогут получить устройство дешевле за счет скидок и акций на старте продаж. Напомним, что модель дебютировала на выставке IFA в Берлине, а позже был объявлен глобальный запуск.

На мировом рынке продажи Honor Magic V3 запланированы на первое октября, а его стоимость составит 1999 евро или 206 600 рублей.

 

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