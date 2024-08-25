Складной Honor Magic V3 установил необычный мировой рекорд

В преддверии своего глобального запуска на выставке IFA Berlin 2024 Honor Magic V3 установил уникальный мировой рекорд.

Компания сотрудничала с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Брайаном Бергом, чтобы продемонстрировать легкость устройства, разместив его на вершине самого высокого карточного домика.

Брайан Берг потратил восемь часов на создание рекордной конструкции, которая достигла высоты 54 этажа и была полностью собрана из стандартных игральных карт без использования клея. Завершающим аккордом стало размещение Honor Magic V3 на вершине, подчеркивающее его легкий дизайн.

С весом всего 226 граммов Magic V3 является одним из самых легких складных телефонов на рынке. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6 весит 239 граммов. Кроме того, Magic V3 является самой тонкой складной моделью, толщина которой в сложенном состоянии составляет всего 9,2 мм, в отличие от 12,1 мм у Galaxy Z Fold 6.

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