В России запустили продажи смартфонов серии Redmi Note 13

Россиянам стали доступны для покупки смартфоны серии Redmi Note 13, продажи которого уже запущены в магазинах компании МТС.

МТС представила новые смартфоны от бренда Redmi — Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13.

Redmi Note 13 Pro+ предлагается в трех цветах — Черный, Белый и Лиловый, и в двух версиях объема памяти. Цена модели 8+256 ГБ составляет 49 990 рублей, а модели 12+512 ГБ — 54 990 рублей.

Кроме того, в период с 15 по 25 февраля, покупатели Redmi Note 13 Pro+ в МТС получат в подарок умные часы Redmi Watch 4 и подписку на сервисы KION и МТС Premium на 6 месяцев.

Redmi Note 13 Pro доступен в трех цветах — Черном, Сиреневом и Зеленом, и в трех конфигурациях памяти. Цена модели 8+128 ГБ составляет 31 990 рублей, модели 8+256 ГБ — 34 990 рублей, а модели 12+512 ГБ — 37 990 рублей.

В период с 15 по 25 февраля, покупатели Redmi Note 13 Pro также получат в подарок фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 и подписку на сервисы KION и МТС Premium на 6 месяцев.

Redmi Note 13 доступен в трех цветах — Черном, Зеленом и Голубом, и в трех версиях объема памяти. Цена модели 6+128 ГБ составляет 22 990 рублей, модели 8+128 ГБ — 24 990 рублей, а модели 8+256 ГБ — 27 990 рублей.

В период с 15 по 25 февраля, покупатели Redmi Note 13 получат в подарок фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Active и подписку на сервисы KION и МТС Premium на 6 месяцев.

Кроме новых смартфонов, в МТС также появились новые экосистемные устройства Xiaomi. Умные часы Redmi Watch 4 стоят 9900 рублей, а беспроводные наушники Redmi Buds 5 — 3790 рублей.