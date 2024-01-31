Камера Redmi Note 13 Pro+ 5G получила высокие оценки от экспертов DxOMark

Эксперты лаборатории DxOMark оценили камеру смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G с основным датчиком на 200 Мп.

Эксперты выделили основные преимущества камеры устройства:

хорошая детализация, в том числе при зуме;

широкая глубина резкости;

отсутствие засветов и темных участков при съемке днем.

Несмотря на высокие оценки, были найдены и недостатки:

повышенный уровень шума при съемке в сумерках;

артефакты на размытом фоне;

неточная передача оттенков кожи на портретах;

неадекватный баланс белого.

При видеосъемке выделяются стабильное качество, однако отмечены подскоки автофокуса и неверная цветопередача тонов кожи.

В рейтинге среди смартфонов своего ценового сегмента модель заняла 7 место. В глобальном рейтинге смартфон оказался на 75 месте, тем самым поднявшись выше iPhone 12 и Galaxy S22.

Источник: DxOMark