Камера Redmi Note 13 Pro+ 5G получила высокие оценки от экспертов DxOMark

Эксперты лаборатории DxOMark оценили камеру смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G с основным датчиком на 200 Мп.
Эксперты выделили основные преимущества камеры устройства:
хорошая детализация, в том числе при зуме;
широкая глубина резкости;
отсутствие засветов и темных участков при съемке днем.
Несмотря на высокие оценки, были найдены и недостатки:
повышенный уровень шума при съемке в сумерках;
артефакты на размытом фоне;
неточная передача оттенков кожи на портретах;
неадекватный баланс белого.
При видеосъемке выделяются стабильное качество, однако отмечены подскоки автофокуса и неверная цветопередача тонов кожи.
В рейтинге среди смартфонов своего ценового сегмента модель заняла 7 место. В глобальном рейтинге смартфон оказался на 75 месте, тем самым поднявшись выше iPhone 12 и Galaxy S22.
Источник: DxOMark